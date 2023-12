Här är 10 av våra mest lästa artiklar i år – solskenshistorier, sjöfart, vargar, lotto och Sossenlärare på listan

1. Viking Line ställer in – passagerare som får övernatta ombord: ”Det går ingen nöd på oss”

Livet är lokalt! Nyheten om att kvällens avgång den 7 september ställdes in och att passagerarna fick övernatta ombord lästes flitigt. Det var ett tekniskt fel som gjorde att Viking Grace fick stanna i hamn – någon nöd på passagerarna gick det ändå inte. Det bjöds på buffé, frukost och hytt, med utsikt över Åbo hamn.

2. På fredag åker Finnlines nya fartyg på sin jungfrutur – så här ser det ut ombord

Höstens kryssningsnyhet var Finnlines nybygge Finnsirius. Jungfruturen gick den 15 september och ÅU bjöd på en liten tjuvtitt ombord några dagar innan. Kolla här hur fartyget ser ut!

3. Pargasborna Annika och Kari tänkte få morgonkaffet i vrångstrupen – 15 meter från köksfönstret spankulerade en varg

Det var vid 8-snåret på lördagsmorgonen som Annika Nordströms man Kari serverade kaffe åt sig och råkade titta ut genom köksfönstret då han såg det stora djuret komma lunkande längs med Harstigen.

Pargasvargen trivdes ett bra tag i Pargas och eventuellt också i Åbo. Om det var samma varg som strök omkring kunde ändå inte med säkerhet slås fast.

4. 15-åriga Piia försvann för 35 år sedan och har aldrig hittats – nu pikade polisen sönder garagegolv i Pikis

Hösten 2023 gjordes ett nytt besök till huset där Piia bodde och där hennes far fortfarande bor. Läs om fallet här.

5. Lottokupongen värd elva miljoner glömdes kvar i kassan i S-market i Kimito – ÅU har talat med vinnaren om vad han använder pengarna till

Lottodragningen den 20 januari 2023 var en spännande kväll för många. Men inte för den Kimitobo som vann 11 miljoner euro. Han hade nämligen redan glömt hela lotto och befann sig hemma i andra hemlandet Estland.

När han fick en notifikation från Veikkaus och gick in i sin app för att kontrollera hur mycket han vunnit såg han ingen vinst och ringde, lite småsur, till Veikkaus. Läs om hur det gick sedan här!

6. Svenskt djurnamn på riksåttan förbryllar – ”Ska ändras”

Nej, hortdur finns inte i Finland. Åtminstone inte längs med Riksväg 8 i Nousis.

I Åbo var det närapå att svenskan skulle försvunnit för gott när historiska skyltar förnyades.

7. Ett stort tack – det säger Peter Freudenthal, 77 år, till ung omtänksam Kimitobo i Ekenäs

Ett tack värmer – inte bara den som tacket riktas till. Den här solskenshistorien, som utspelade sig på väg till hotellet från Ramsholmens dansbana i Ekenäs, ville många läsa om i somras.

Likaså den här som handlar om möjligheterna att hitta kärleken via en dejtingapp.

8. Lovande start för bryggeripub i Ekenäs – ”Det small verkligen”

Det blev en pangstart för nya puben i Ekenäs. Under öppningsdagen i mars var det många som tittade in. Titta också du in – och klicka här för att läsa artikeln!

9. Stellas oro inför lektionerna med läraren i S:t Olofsskolan: ”Jag hade en klump i magen”

Stella Balthasar var en av många elever i S:t Olofsskolan som reagerade på en av lärarnas rasistiska och sexuellt färgade språkbruk.

Både den enskilda lärarens uppförande och skolans hanterande av den kris som uppstod på skolan fick kritik. Här kan du läsa om Stella och här några andra artiklar på temat.

10. Dataexperten Said utvisades från Sverige – nu jobbar han i Åbo: ”Sverige utvisar akademiker men kriminella får stanna”

29-åriga iraniern Said Keshavarzi kommer ansöka om finländskt medborgarskap så fort det är möjligt. Han vill göra rätt för sig och betala skatt i Finland.

– Det är viktigt för mig. Eftersom Sverige inte vill ha mig, varför ska jag då betala skatt dit, mycket hellre får Finland mina skatteintäkter. Här känner jag mig välkommen och jag har alltid blivit bra bemött av de finländska myndigheterna.

Läs Saids historia här.

Och ännu en artikel som hör till årets mest lästa!

Ensam utan syn vid en avlägsen sommarstuga i Nagu – ”Har man viljan så går det”

Att tillbringa somrarna ensam vid en liten sommarstuga på en avlägsen udde i Nagu låter som mångas dröm. Men hur skulle du klara av det helt utan syn?

Så börjar artikeln om Carita Andersson som bor stora delar av somrarna i släktens sommarstuga helt ensam. Hon sågar ved, värmer vatten i en vedeldad kamin, plockar blåbär, stickar och simmar – i praktiken helt utan syn. ”Har man viljan så går det”, säger Carita.

