Finska unga män tränar inför raskriget nära dig

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Sannfinnländarna och ytterhögern påstår att det finska samhället drivits på krigsfot mot en imaginär hotbild om vita finländare som utövar rasistiskt våld. Istället påstås vita finländare utgöra det “verkliga” offret för våldsbrott som begås av invandrare.

Statistiken visar motsatsen. Majoriteten av hatbrotten i detta land riktas mot personer som har utländskt bakgrund. De som är misstänkta för hatbrott är oftast unga vita finska män. De hotas även mest av våldsbejakande radikalisering som snabbt kan få en bredare samhällelig effekt.

Fascismforskaren Emilio Gentile talar om våldets oerhörda betydelse för extremhögerns framväxt och etablering. De första militanta fascistiska svartskjortorna delade gemensamma våldsaktioner vilket för evigt befäste deras kamratskap. Utan våldets gemensamma nämnare skulle de troligen inte ha hållit ihop.

Enligt Mussolini är det blodet som för fram historien, men han talade inte om blodsarvet utan om det fascistiska våldet som en renande handling. Vänsterns våld beskrevs som kaotisk och terroristisk, medan det fascistiska våldet beskrevs som legitimt, kirurgiskt och riktat för att återställa ordningen.

Svaret på problemet är inte att begränsa invandringen, utan att begränsa möjligheten att vinkla rasismen som en legitim försvarsmekanism som rättfärdigar idén om det nödvändiga våldet under ledning av unga vita män.

“Fienden” kunde bestå av allt “främmande” inom den italienska nationen. Kampen fördes mot både vänstern och etniska minoriteter som slovener, kroater, eller tyrolare som höll fast vid sina nationella identiteter. Italien kunde endast återfå sin verkliga styrka eller uppfylla sitt fulla potential om de interna fienderna utsattes för det nödvändiga, renande våldet.

Den moderna ytterhögern ser den europeiska (vita) nationen som en slumrande man som måste väckas upp. Först efter uppvaknandet kan mannen inse att han blivit ett offer. Ett “befolkningsutbyte” påbörjades medan du slumrade till – vad tänker du göra för att försvara dig? Därmed förvandlas invandrarens blotta existens till en våldshandling mot den slumrande individen. I exemplet förvandlas invandrarna, de egentliga offren, till kollektiva förövare.

Ytterhögern vill leda de som vaknat och en ny generation ungdomar som aldrig tilläts slumra till. Helt som fascismen bejublade ungdomen och den vältränade, militanta unga mannen som nationens räddare, försöker dagens extremhöger aktivera, träna och förbereda ungdomen för den kommande striden.

Den senaste vågen av våldsbejakande högerextremism har internationaliserats främst via en vitmaktmiljö i södra Kalifornien och en inflytelserik tysk nynazist. Nätverket har nyligen etablerats i hela västvärlden, även i Finland, inklusive Åbo och Nyland. Jag talar om “Active Club”-nätverket som för första gången lyftes fram av Helsingin Sanomat i december.

Nätverket kan verka rätt oskyldigt med sina mixed martial arts (MMA)-träningar och “fight nights”, men man måste se verksamheten i dess ideologiska kontext. De tränar inte för att hållas i form, de drillar för det pågående raskriget som de tror att förs inom varje västerländskt land.

Till skillnad från gubbarna i Soldiers of Odin som patrullerade Finlands gator för några år sedan, pågår en mycket farligare radikalisering bland våra ungdomar. Framförallt pojkar och unga marginaliserade (vita) män kan dras in i högerradikala rum via ett gemensamt intresse för kampsporter på gymmet. De binds samman av den delade upplevelsen och fantasin om fysiskt våld riktat mot invandrare. Enligt det internationella nätverket behöver de aktiva inga uniformer, deras vita hud utgör deras uniform.

Till skillnad från online-aktivism kan dessa nätverk skapa meningsbärande fysiska gemenskaper där den delade våldsutopin binder dem allt starkare samman. Det är bara en tidsfråga innan rasister som aktivt tränar för fysiska sammandrabbningar går över till konkret handling, antingen planerat eller på grund av tillfälligheter.

Svaret på problemet är inte att begränsa invandringen, utan att begränsa möjligheten att vinkla rasismen som en legitim försvarsmekanism som rättfärdigar idén om det nödvändiga våldet under ledning av unga vita män.

Här kan du läsa fler kolumner av Kasper Braskén.

Dela artikeln