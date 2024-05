TPS vidare på två fronter – även Inter, Ekenäs IF och Piffens damer avancerade i cupen

Tiina Pirilä Jesper Karlsson var en av inalles sju TPS:are som hittade nätmaskorna från straffpunkten i Björneborg på Kristi himmelsfärdsdag.

Många lag har varit i elden under dagarna två i finska cupen, såväl på dam- som på herrsidan. Herrarna har nått fram till fjärde omgången medan det på spinnsidan var full rulle i tredje rundan.

Av Pargas IF:s damer krävdes ett lyckat straffskytte för att besegra Ilves U18 som till vardags håller till i FM-serien i sin åldersklass. Efter 0–0 i fulltid på Aktia Arena blev det 5–3 i straffläggningen sedan alla fem PIF-skyttar lyckats från elvameterskalket.

TPS hade en betydligt lättare uppgift att avfärda FC Nokia från damtrean. Det blev till slut hela 5–0 för Åboelvan sedan Laura Linnala visat vägen med dubbla fullträffar i första halvlek.

I herrcupen tog sig Ekenäs IF vidare efter att ha triumferat på straffar borta mot SalPa. Efter 90 minuter stod det oavgjort 2–2 sedan hemmalaget hämtat in ett tvåmålsunderläge under matchens andra halva. I slutändan löste det sig ändå nästan av sig själv då två Salospelare bommade sina försök från straffpunkten.

FC Inter tog sig programenligt vidare till femte omgången efter klara 3–0 i Tammerfors över Ilves reservlag. Jean Botué hittade rätt redan i tredje perioden och därefter var det aldrig någon fara å färde.

Farligt levde däremot TPS i bortamötet med FC Jazz på torsdagen. Motståndarna som spelar en serienivå under TPS tog ledningen efter en knappa kvarten. Antti Ulmanen utjämnade i 64:e minuten och även här behövdes straffar för att skilja manskapen åt.

Efter 13 lyckade försök missade björneborgarnas sjunde skytt, Niilo-Olavi Puustinen, och de svartvita kunde andas ut.

SalPa–EIF 2–2 (0–2), 2–4 str.

Mål: 26. Salomo Ojala 0–1, 40. Ojala 0–2, 53. Aleksi Jännes 1–2, 64. Keir Foster 2–2.

Ilves II–Inter 0–3 (0–2)

Mål: 3. Jean Botué 0–1, 21. Derik Osede 0–2, 90+6. Bismark Ampofo 0–3.

FC Jazz–TPS 1–1 (1–0), 6–7 str.

Mål: 14. Lyon Firmino 1–0, 64. Antti Ulmanen 1–1.

FC Nokia–TPS 0–5 (0–2)

Mål: 16. Laura Linnala 0–1, 32. Laura Linnala 0–2, 54. Miina Kanerva 0–3, 60. Heidi Leppämäki 0–4, 82. Rianna Nurmi 0–5.

PIF–Ilves U18 0–0, 5–3 str.

