Icon of the Seas lade ut igen i morse – kolla bilder och videoklipp här!

Meyervarvets nyaste kryssningsfartyg Icon of the Seas lade ut igen i morse från varvet i Åbo. Hon ska göra en cirka tio dagars provtur och fartyget ska överlämnas till rederiet Royal Caribbean International under slutet av året.

Enligt den preliminära tidtabellen inleder hon kryssningstrafik i Karibien i januari nästa år.

Kolla bilderna här:

Icon of the Seas är det största kryssningsfartyg som någonsin har byggts. Hon är drygt 140 meter längre än Viking Glory och kan ta nästan 5 000 fler passagerare.

Icon of the Seas blir rederiets miljövänligaste fartyg och deras första som drivs med flytande naturgas, LNG.

Ombord kommer bland annat att finnas den största vattenparken som någonsin byggts ombord på ett fartyg, samt över 40 restauranger, barer och nattklubbar.

En nyhet är också Aquadome, en stor kupol av glas och stål på däcket, som dagstid erbjuder en möjlighet att njuta av utsikten och kvällstid blir ett underhållningscenter.

