Varning – bedragare har en ny lurig metod på Åland

I våras pågick en stor bedrägerivåg på Åland.

Då uppgav bedragarna bland annat att de ringde från olika myndighetstjänster med högt förtroende och lyckades lura ålänningar på hundratusentals euro. Nya Åland har rapporterat flera gånger om fallen.

Under hösten lugnade det ner sig men nu verkar det som att bedragarna riktat in sig på Åland igen.



– Det har varit ett stort uppsving av lyckade bedrägeriförsök de senaste veckorna. Hittills i december har bedragarna haft möjlighet att komma över upp mot en miljon euro, hur mycket pengar som faktiskt försvunnit är svårt att säga just nu, säger poliskommissarie Tommy Thörnroos.



Bedragarna, som är kopplade till ett internationellt kriminellt nätverk, blir bara bättre och bättre och hittar ständigt nya sätt för att lura folk på pengar.



Enligt Tommy Thörnroos riktar de in sig på specifika områden i vissa perioder.



– De är oerhört skickliga. De tar fram information om vem som jobbar som kundrådgivare på en specifik bank och uppger sig för att vara den personen. Sedan har de bra koll på hur det åländska samhället är uppbyggt. De är så bra och trovärdiga att vem som helst kan gå på bedrägeriet, förklarar han.

75 procent av försöken stoppas

Under året har flera företag och myndigheter skickat ut information och till och med bjudit in sina kunder till informationsträffar angående bedrägeriförsöken och hur man kan skydda sig mot dem.



I våras pratade polisen om att det var ett stort mörkertal i antalet anmälda bedrägeriförsök.



Tommy Thörnroos tror att det mörkertalet minskat i takt med att ålänningarna blivit mer medvetna om bedrägerierna.



– Det är nog inte lika stigmatiserat att erkänna att man blivit lurad och kontakta banken och polisen om hjälp, då det är så många som har blivit och fortsatt blir utsatta. Jag skulle säga att ungefär 75 procent av försöken stoppas, av den som blir utsatt eller banken, men det är också mycket pengar som skickas i väg. Då är det väldigt svårt att spåra pengarna.



Thörnroos menar att folk i allmänhet behöver tänka på sitt förhållande till sina bankkoder.



– Om någon ringer och frågar om den pinkoden till ett bankkort är det nog få som skulle lämna ut den. Och det är exakt samma försiktighet man bör ha med sina koder till internetbanken, säger Tommy Thörnroos.



Hur jobbar ni med bedrägerierna?



– Att spåra dem är väldigt utmanande men det är inte omöjligt. De resurser som krävs ligger hos Centralkriminalpolisen. För åländska polisen så handlar det om att försöka stoppa transaktioner och minimera skadan som uppstår. Sedan samlar vi in information om hur bedragarna tar kontakt med offren, säger Tommy Thörnroos.

LÄS OCKSÅ Polisen varnar för lömsk bedrägerimetod – några har förlorat tiotusentals euro

Så skyddar du dig mot bedragarna Lägg på luren. Om du är misstänksam, lägg på. Ju tidigare du avbryter samtalet desto större chans har du att sätta stopp för bedragaren. Logga inte in. Använd inte dina nätbankskoder eller Bank-Id i samband med, eller på grund av samtalet. Lämna inte ut siffror. Till exempel koder från ditt Bank-Id eller betalkort. Ladda inte ner något. Myndigheter eller banker och institut ber dig aldrig att ladda ner programvara för att kunna se vad du gör på din dator eller telefon. Om du drabbas: Kontakta din bank direkt. Använd spärrtjänst om det är utanför kontorstid. Polisanmäl och ta stöd av människor i din närhet. Ring 112 vid pågående brott. Ring (018) 527 100 om det inte är akut.

William Stenius

Dela artikeln