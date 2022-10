Sara, Oona och Mikaela räddar liv på akuten – ÅU följde med stressen under ett kvällspass på ÅUCS

Inremedicinska enheten

Kirurgiska enheten

Neurologiska enheten

Traumaenheten

Psykiatriska enheten

Två snabbmottagningar för patienter som inte är i behov en bäddplats och som kan gå själva.

Hit hör till exempel personer med öronvärk eller influensasymptom, sådana som har mindre sår som måste sys, personer som har stukat foten eller har motsvarande lindriga skador.

I medeltal kommer cirka 300 patienter till akuten per dygn.

Under tiden 1.1 till 31.8 är siffran uppe i 77 000.

Under motsvarande tid har man tagit emot 170 000 samtal.