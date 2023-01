Såg du den här bilen? Polisen ber om tips i mordutredning i Björneborg

Polisen i sydvästra Finland utreder ett misstänkt mord som skedde på nyårsnatten i Pormestarinluoto i Björneborg. Nu efterlyser polisen observationer av en grå personbil som kan vara inblandad i brottet.

Än så länge har den misstänkte gärningsmannen inte hittats.

På söndagseftermiddagen meddelades polisen om en död person i en bostad. En medelålders man misstänks ha bragt sin fru om livet inne i bostaden.

Enligt polisen är det möjligt att den mordmisstänkte mannen har dränkt sig i Kumo älv efter blodsdådet. Polisen utför i dag eftersökningar kring Slottsbron i Björneborg tillsammans med räddningsverket och Gränsbevakningen.

Polisen utreder också var den misstänkte rörde sig under nyårsnatten och ber allmänheten om observationer av en grå personbil av märket BMW mellan klockan 01 och 06.

Eventuella iakttagelser önskas särskilt kring centrala Björneborgs kyrka, köpcentret Puuvilla och stadsdelen Storsand.

Tips gällande personbilen kan skickas per e-post till adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, via WhatsApp- eller textmeddelande till telefonnumret 050 411 7655, eller per telefon till Björneborgs polisstations journummer 0295 449 290 (må-fre kl. 8-16).

