Lyftarbete stänger körfält på Helsingforsgatan

Ett lyftarbete på Helsingforsgatan 29 pågår ännu under tisdagen och onsdagen. Arbetet utförs klockan 9–15 under bägge dagarna, och under arbetstiden är det högra körfältet i körriktningen mot Helsingfors stängd för trafik. Åbo trafikcentral varslar om möjlig köbildning under rusningstiderna.

Vid övriga tider är alla körfält i bruk som vanligt. Det finns trafikmärken på plats och arbetsmaskiner rör sig bland trafiken.

