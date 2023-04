Teresa från Pargas och Linda från Tenala räds inte vårdyrket – många vill bli sjukskötare vid Novia i Raseborg

På måndagen inleddes Yrkeshögskolan Novias och Raseborgs stad samarbete för att säkra tillgången på sjukskötare i Raseborg där personalbristen inom vården är ett faktum. Den flexibla utbildningen lockade många, också utifrån Raseborg.

En av dem är Teresa Lehtinen från Pargas. Lehtinen är föräldraledig och nu också studerande på deltid. Hon är en av de 50 personer som antagits till sjukskötarutbildningen vid Campus Novia i Ekenäs.

– När jag låg på BB senast blev jag intresserad av en barnmorskeutbildning. Den finns på svenska bara i Helsingfors och Åbo så jag tänkte att jag kan börja med det här. Det är jättespännande, säger Lehtinen då de studerande träffas för första gången i skolan i Ekenäs.

Lehtinen är utbildad kosmetolog och samhällspedagog men jobbar för tillfället på Rusta i Pargas. Nu känner hon att hon vill utmana sig själv.

– Jag har hört att vårdjobbet kan vara tungt och stressigt men det ger också mycket.

”Möjligheterna är många”

Vid sin sida den första dagen har Lehtinen Linda Jonsson från Tenala. Hon har jobbat som närvårdare sedan 2006, mest inom äldreomsorgen och på sistone inom psykiatrin. Hon har länge funderat på att vidareutbilda sig.

– Det här var inget förhastat beslut. Det har alltid funnits i baktankarna. Nu finns det en utbildning på nära håll. Jag behöver inte pendla och jag kan jobba vid sidan om. Behovet av sjukskötare är stort och möjligheterna är många.

Vårdyrket har varit på tapeten i åratal. Lokalt tror Jonsson att problemen i branschen kan bero på att folk flyttar från orten. Men överlag är det de klassiska frågorna som avgör.

– Lönen har diskuterats i evigheter. Men arbetsförhållandena är också viktiga, säger Jonsson.

– Högre löner hjälper inte om det är alltför stressigt, säger Lehtinen.

Träffas några dagar per månad

Lehtinen som kommer från Pargas har inte sett så många bekanta ansikten bland de 50 studiekamraterna, medan Jonsson sett en handfull.

– De flesta kommer ju härifrån.

Under våren kommer man att träffas i närstudier två till tre dagar per månad under våren. I övrigt studerar man på distans och gör praktik.

– Jag får studera igen. Jag är taggad, säger Lehtinen.

– Det är skräckblandad förtjusning, säger Jonsson.

Kristoffer Nöjd Prefekt Eva Juslin och rektor Örjan Andersson är glada att utbildningen vid Novia i Ekenäs väckte så stort intresse.

Novias rektor Örjan Andersson säger att det finns praktiska saker att beakta i och med att Novias egentliga vårdutbildningar är i Åbo och Vasa. Det innebär också extra ansträngningar ekonomiskt och organisatoriskt.

– Därför har det varit avgörande att vi haft en konstruktiv diskussion med Raseborg vi delar på kostnaderna med. Det är också viktigt med en stark lokal förankring från början så att vi får stöd för praktikplatser för de studerande. Praktiken är en stor del av utbildningen.

– Det här är ett utmärkt läge för arbetsplatser att visa varför man ska välja just dem, säger Eva Juslin som är prefekt för institutionen för hälsa och välfärd vid Novia.

Samarbete kring sjukskötare Novia och Raseborgs stad har ingått ett samarbete för att säkra tillgången på sjukskötare. Stadsstyrelsen i Raseborg har beviljat ett årligt understöd på 150 000 euro till Novia för perioden 2023–2027.

Under våren erbjuder Yrkeshögskolan Novia flexibla sjukskötarstudier vid Campus Raseborg via Öppna YH. Utbildningen riktar sig främst till personer som redan är i arbetslivet. Novia utbildar i dag sjukskötare i Vasa och Åbo.

Drygt halva utbildningen kommer att arrangeras som Öppna YH-studier. Efter det kan studerande via en separat antagning bli examensstuderande och sjukskötare (YH) vid Novia.

Studierna inleds våren 2023 och avslutas under läsåret 2026-2027.

Novia har tidigare arrangerat motsvarande ortsanpassade utbildningar i till exempel Jakobstad, då för blivande socionomer och tradenomer.

– När upplägget är flexibelt attraherar det en annan studerandegrupp än normalt. De flesta är redan i arbetslivet men är åldersmässigt och yrkesmässigt olika. Den heterogena gruppen gör det spännande, säger Andersson.

En tvåstegsraket

De studerandes tidigare utbildning räknas i mån av möjlighet till godo.

– Utbildningen är något av en tvåstegsraket. Det börjar med öppna högskolestudier. När man visar att man klarar det kan man antas till examensstudier, säger Andersson

– Vi har inte haft några antagningsprov. Man behöver inte oroa sig för det utan man får börja och visa att man klarar det, säger Juslin.

Intresset för studierna överträffade Anderssons förväntningar då 77 personer anmälde sitt intresse.

– Vi var tvungna att begränsa antalet så att de 50 första fick plats.

Responsen bland de studerande har varit mycket positiv.

– Det bästa är när man hör folk säga att de kunde ta chansen just för att utbildningen ges på den här orten.

