Smittskyddsläkare Peltoniemi: Coronaläget i Åbo har klart vänt mot det sämre

Under vecka 7 (15–21 februari) konstaterades 171 nya coronasmittor i Åbo. Följande vecka registrerades 209 nya smittfall.

Under de senaste veckorna har incidensen i Åbo stigit i jämn takt med den nationella trenden, och ligger nu på 210 nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen.

– På två veckor har situationen klart vänt mot det sämre. Det är nu skäl att var och en tar nedstängningen under tre veckor på allvar, säger ansvarige smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi.

Åbo i en sårbar position

Under onsdagens infomöte fick Peltoniemi frågan om varför just Åbo drabbas så hårt, jämfört med till exempel Tammerfors. Hon svarade så här:

– Dels skiljer sig befolkningen lite, dels är Åbo en gränsstad, och så har vi en tät anknytning till huvudstadsområdet. Under hela epidemin har det varit så att när läget förvärras i Helsingfors, syns det inom några veckor här.

Trots att Åbo drabbats värst i Egentliga Finland, påminner Peltoniemi också om att en del små städer som Letala sett väldigt snabba och plötsliga ökningar.

– Det är mycket vi ännu inte vet om viruset.

Enligt de nationella anvisningarna, och på grund av läget i Åbo, blir staden tvungen att kraftigt begränsa barns och ungas skolgång och hobbyverksamhet, fortsätter Peltoniemi.

Den ledda verksamheten för över 12-åringar tar paus och Vimmas café håller stängt 8–28 mars. Reserveringar av lokaler för grupper större än 6 personer avbokas fram till den 28 mars.

Ungdomstjänsterna väntar på närmare instruktioner från den regionala coronagruppen om ungdomslokalernas verksamhet.

– Jag hoppas att också de vuxna bär sitt ansvar och skär ner sina egna kontakter till ett minimum under hela mars. Annars får vi inte situationen under kontroll.

Uppdaterad den 3.3 kl. 13:34: Två stycken om begränsningarna av Åbos ungdomsverksamhet har lagts till.

