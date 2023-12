Kul, glatt och enkelt när Henrik Schyffert uppträder i Ekenäs i september

Efter en fem år lång paus från stand up-scenen återvänder Henrik Schyffert 2024 med en ny turné – Schyffert Forever.

Det är en comeback till ståuppkomikens ursprungliga form som tar avstamp i samma lust som en gång i tiden fick Schyffert att ta de första stegen upp på komediklubbarnas scener, enligt ett pressmeddelande.

I september landar turnén i Finland.

Den 12 september uppträder han i Seminarieskolans festsal i Ekenäs. Under Finlandsturnén besöker han även Mariehamn, Helsingfors, Jakobstad och Vasa.

Varför avundsjuk på Bianca?

Lite oväntat kan man säga att den nya stand up-turnén Schyffert Forever blir av tack vare Iggy Pop.

– Jag hade inte kört stand up på fem år och satt på tåget och lyssnade på gammal Iggy Pop – Lust for Life, 1969, The Passenger. Så slog det mig att så här kan man också göra stand up – bara kul och glatt och enkelt. Så det blir old school den här gången, säger Schyffert och fortsätter:

– Jag tänkte försöka reda ut varför jag är så avundsjuk på Bianca, hatar förstagångsföräldrar och hur jag blev borgare när jag insåg att man kan få all glass själv. Och så blir det skämt om bland annat cylinderhattar, bakelithögtalare, tjej-sms och konsten att ligga som en Vasaloppsåkare.

Bakom mycket kul

Henrik Schyffert har en bredd få andra i Nöjessverige kan mäta sig med.

Förutom att kunna titulera sig komiker, regissör, manusförfattare och skådespelare har han även en bakgrund som tv-chef, rockmusiker, filmproducent och radioproducent.

Som komiker ligger Schyffert bakom några av Sveriges största humorsuccéer, till exempel I manegen med Glenn Killing, The 90’s – ett försvarstal, Big Comedy, Ljust & fräscht, Standup med Gustafsson och Schyffert, Ägd och Var inte rädda. År 2016 utsågs han till Årets manliga komiker.

Han är också en av grundpelarna i de hyllade humorgängen Hassan och Killinggänget – i dag med kultstatus tack vare produktioner som Nilecity 105,6, Fyra nyanser av brunt, Drömmen om Herrön och åtskilliga busringningar.

År 2020 debuterade Schyffert som långfilmsregissör med Spring Uje Spring som belönades med tre guldbaggar nästföljande år, bland annat för bästa film. Han har även hyllats för flera av sina tv-serier, såsom Allt faller, Alla är fotografer, Landet brunsås och Vi i Villa.

Biljetterna kommer till salu på fredag.

