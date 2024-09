Huset brinner – vaknar vi i tid för att släcka branden?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Om sommaren beskrivs i lästa böcker, hur skulle din sommar se ut? Efter att ha plöjt igenom både facklitteratur och skönlitterära verk kan jag i retrospektiv säga att jag är lite mer hållbarhetsmedveten än i juni.

Och utvilad.

Naomi Kleins bok ”On Fire The Burning case of a Green new Deal” var den mest gastkramande läsupplevelsen under semestern. Klein beskriver hur klimatkrisen har gått från att vara ett framtida hot till en brinnande nödsituation.

Hon argumenterar för att vi måste agera som om vårt hus står i lågor, och kommer också med samhälleliga, politiska initiativ för hur vi ska gå till väga.

Boken är från 2019 och fem år senare har en hel del hänt, men inte på långt när tillräckligt. Eller ens alltid i rätt riktning.

För många finländare känns klimatkrisen ganska avlägsen. Hur skulle det vara aktuellt med omställning när vi har dricksvatten i kranen, el i uttagen, snö på vintern och javisst; tidvis cyanobakterier i haven.

Men det oaktat har vi ett socialsystem som skapar trygghet, gratis skola och ett vårdsystem som är bland de bästa i världen, om än inte felfritt. Och ett klimat med kyla, omväxlande med värme.

I våras tog en arbetsresa mig till Zambia och där är situationen en annan. Förutom att Zambia har tropiskt klimat med temperaturer mellan 10 och över 30 grader, har landet på senare tid fått utstå extrem torka.

Landets eltillgång baserar sig på vattenkraft och mindre vattenmängder ger mindre el.

Den minoritet av landets befolkning som haft tillgång till el via samhällelig infrastruktur, får nöja sig med ransonerad el – en timme om dagen för att ladda telefoner. Kylskåp är det inte många som har tillgång till.

Torkan går hand i hand med avskogning. Träden blir ved för tillredning av mat över öppen eld.

Vi besökte en internatskola där kokerskorna lagade varm mat för tusen personer, två gånger per dag. Året runt. På el när det är tillgängligt, resten av tiden över öppen eld utomhus.

Avfallsbränder vid vägrenen var en vanlig syn på landsbygden efter skymning, för man kan inte göra några sysslor utan ljus. Eld ger ljus.

Inom socialpolitik förekommer begreppet välfärdstrappan, en samhällelig stödpyramid för Maslows behovshierarki. Som välfärdsmodell visar den att man behöver täcka grundläggande behov först (mat, vatten, skydd, hälsovård) i ett samhälle innan man bygger vidare med trygghet, sociala behov, självförverkligande och högst upp – livskvalitet.

I diskussioner med projektpartners i Zambia kring vad som behövs för att skapa grön omställning i landet via stöd från universiteten var rösterna eniga: ökad kunskap i cirkulär ekonomi, grönt entreprenörskap och innovation.

Som ett eko från svaret på frågan man får i Finland.

Projektet SF-BioVac är ett samarbete mellan högskolor i Finland och Zambia. Projektet stöds av Utrikesministeriet och syftar till att bygga kapacitet inom cirkulär ekonomi i biogasvärdekedjan.

Här kan du läsa fler kolumner av Hanna Guseff.

Dela artikeln