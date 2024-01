Båtmotorer för tusentals euro stals – polisen i Västra Nyland vill ha tips

I slutet av året stals dyra delar från nio utombordsmotorer på en vinterförvaringsplats i Kyrkslätt.

Polisen i Västra Nyland har även tidigare informerat om stölderna som skedde vid vinterförvaringen i småbåtshamnen Linlo Marina. Det handlar om de nedre delarna av motorn med propeller och kardanaxel.

Värdet på bara en stulen del uppgår till cirka 2 000 euro.

Polisen ber nu om observationer som kan lämnas in per e-post på adressen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi eller per telefon till 0295 413 031 (svarare).

Om du har sett misstänkt aktivitet i området kring småbåtshamnen i fråga eller märker att varor säljs på en ovanlig plats eller på ett ovanligt sätt, kontakta polisen.

Om du ser misstänkt aktivitet i närheten av båtarnas vinterförvaringsplatser kan du ringa nödcentralen.

