Även svenska rum kostar

Åbos svenska rum. Bästa Ulla Achrén, en smula överraskad blir man över dina inlägg i ÅU och på Facebook om det svenska rummet. Du som tidigare administrativ direktör vid Åbo Akademi och långtida politiker tycks flagga för ”gratis luncher”. Sådana finns inte! Har aldrig funnits.

Du framhäver att donatorerna i främsta hand har önskat att i ”första hand ska erbjuda samfund, organisationer och företag, vilka verkar för svenska kulturändamål, samlings- och verksamhetslokaler i fastigheten”.

Mån tro inte donatorernas önskan även har varit att fastighetens ska förvaltas väl, så att det finns en fastighet för svenskt rum? Detta kräver medel, läs pengar.

Om man vill verka gratis i fastigheten bör det komma nya donationer.

Alternativt ska det tas in via hyror av dem som använder lokalerna. Kanske församlingen under en viss tid kan erbjuda gratis lokaler, men inte i all oändlighet.

Allt kostar i dessa tider. Det är bara att komma till dags dato.

Det luktar lite kommande val i inläggen. Det är kanske i linje med dagens rikspolitiska linje där SFP är med och sprider pengar hit och dit.

De kommande regeringarna kommer att dra till svångremmen. Parallellen till Svenska gården är påfallande. Det går inte att leva över sina tillgångar i längden.

Bästa sättet att trygga det svenska rummet är längs en hållbar ekonomisk väg.

Thorbjörn Andersson

