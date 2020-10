Åboborna motionerade 542 varv runt staden — motionskampanj fick gott mottagande

View this post on Instagram

Koko Turku liikkuu -kampanja päättyy huomenna 30.9. Merkitse viimeisetkin syyskuun liikunnat ja hyvänolontunteet osallistumiskorttiin tai netin laskuriin osoitteessa turku.fi/kokoturkuliikkuu Osallistumiskortit tulee palauttaa kirjastoihin, Kauppatorin Monitoriin tai Impivaaran uimahalliin 5.10. mennessä. Palkinnot arvotaan lokakuun alussa ja voittajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. #Kokoturkuliikkuu