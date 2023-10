38-årig kvinna försvunnen i Nådendal – polisen ber om tips från allmänheten

Polisen begär in tips om 38-åriga Elizaveta Vainolainen som är försvunnen. Hon lämnade sitt hem på Luonnonmaa i Nådendal i torsdags morse vid åttatiden och har inte setts sedan dess.

En bild på den försvunna hittas på polisens webbplats.

Då hon senast sågs hade hon på sig en lång, svart ytterrock, svart mössa, svarta leggings. Hon använder glasögon med lilafärgade bågar. Kvinnan hade med sig en svart ryggsäck i läder med guldfärgad dragkedja.

Vainolainen är normalt byggd och cirka 165 centimeter lång. Hon har halvlångt, lila- eller mörkrödfärgat hår.

All information om Vainolainens rörelser kan meddelas per e-post till vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller per sms eller Whatsapp-meddelande till numret 050 411 7655.

Dela artikeln