Yle Åboland: Polisen inleder ingen förundersökning om läraren i S:t Olofsskolan

Våren 2022 lämnade en grupp elever i högstadiet S:t Olofsskolan i Åbo in en lista med klagomål mot en lärare. Det handlar främst om lärarens agerande under lektioner, delvis i olika ämnen, under en längre tid.

Listan innehöll nästan trettio punkter under rubrikerna ”rasistiska kommentarer”, ”sexism & misogyni”, ”anti-hbtq+-kommentarer” och ”övrig opålitlighet som en lärare”.

Det var först i våras som listan väckte uppståndelse, inte minst efter att ÅU skrivit om den och talat med flera elever. De menade att rektorn sopat klagomålen under mattan.

Staden satte igång en utredning som ledde till att läraren inte längre jobbar kvar och till att staden bett polisen utreda anklagelserna. Läraren har själv i ÅU nekat till anklagelserna.

Men kritiken mot skolledningens gjorde att Åbo stad fortsatte sin utredning av händelsen och hur den skötts. Det är det utlåtandet som nu kommit.

Föräldrar till elever har också anmält skolledningens och stadens agerande till Regionförvaltningsverket. Den utredningen pågår ännu.