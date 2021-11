Visar vi tillräcklig uppskattning för konstlärare?

Den årligen återkommande internationella dagen för drama och teaterundervisning firas lördagen den 27.11 och således vill vi som jobbar med grundläggande konstundervisning i teater lyfta vetskapen om det arbete som våra lärare gör.



Grundläggande konstundervisning är lagstadgad undervisning i olika konstarter som ordnas i första hand för barn och unga utanför skoltid. Undervisningen är läroplansbaserad och ges i nio konstarter: arkitektur, bildkonst, slöjd, musik, dans, mediekonst, ordkonst, cirkuskonst och teaterkonst. Konstundervisningen är mest bekant då vi talar om att barn och unga går i musik- eller bildkonstskola, men det finns även konstskolor inom andra konstämnen i den grundläggande konstundervisningen.



Grundläggande konstundervisning i teaterkonst ges på svenska via åtta konstskolor runtom i Svenskfinland och sammanlagt deltar över 400 barn och unga i undervisningen som ges av kring 20 professionella lärare. I teaterundervisningen arbetar eleverna med tex. rörelseförmåga, röst, improvisation och samarbetsförmåga.



Vissa grupper gör också föreställningar regelbundet. Genom övningar och teaterlek införskaffas kunskaper i användning av olika sinnen och kroppen som instrument i det teaterkonstnärliga uttrycket. Under scenframställningarna visar gruppen kollektivt en berättelse genom att använda sig av alla de uttrycksformer som de lärt sig under sina studier.



För barnen och ungdomarna handlar det ändå i grund och botten om att ha roligt, uppleva gemenskap med likasinnade och hitta en motvikt till den stress och prestationsångest man kanske upplever på annat håll i vardagen.



Genom teaterkonstundervisningen kan vi stärka barn och ungas välbefinnande genom att arbeta med värderingar som jämställdhet, respekt och tolerans. I gruppen övar vi på att alla ska bli sedda och hörda- vilket ökar den sociala kompetensen.



Barnen och ungdomarna kan genom sina studier få verktyg i kritiskt tänkande, kreativitet, initiativ- och samarbetsförmåga. Färdigheter som är värdefulla oberoende om eleverna väljer ett framtida yrke inom konsten eller inom en helt annan bransch.





Lärarna som arbetar inom den grundläggande konstundervisningen är ofta högutbildade och arbetar passionerat med sin konstart i fråga. En lärare inom ett konstämne kan för många barn och unga vara den vuxna som ser sådana positiva färdigheter hos eleven som inte kommer fram på annat håll i samhället. För dessa elever är upplevelsen av att bli sedd, hörd och accepterad extra viktig, eftersom det kan förebygga marginalisering.



Alltid uppskattas dessa konstlärares arbetsinsatser inte i samma utsträckning som en lärares som arbetar inom tex. grundskolan. Det kan upplevas att den som undervisar i en fritidsaktivitet inte har samma pedagogiska kunskaper eller att arbetet inte är lika krävande.



Det kan dock intygas att arbetet inom den grundläggande konstundervisningen är både krävande, arbetsdrygt och fullt med utmaningar i likhet med vilket som helst arbete på en utbildningsinstitution. I likhet med annan undervisning finns det mycket arbete utöver själva undervisningen som vi inte ser.



Låt oss alltså dagen till ära rikta ett tack till lärarkåren inom den grundläggande konstundervisningen för deras enorma insatser. Det är tack vare dem som vi också i framtiden får njuta av konst och kultur som utövas av de elever som idag får en gedigen och mångsidig konstfostran.



Teaterskolorna i Svenskfinland

Teaterskolan i Åboland

Teaterskolan DOT

Teaterskolan i Esbo

Raseborgs Teaterskola Konfetti

TaiKon

Karleby Teaterskola

Wava-institutet

Teaterskolan i Borgå

Teaterskolan i Mariehamn

