Vinterbyn i öst som får ett finskt hjärta att slå

I Rantasalmi, i en miljö sällan skådad söder om Lappland, finns ett litet paradis vid namn Hotel & Spa Resort Järvisydän. Skräddarsydda utomhusaktiviteter, lyxspa och närproducerad mat är några av upplevelserna hotellet erbjuder sina gäster.

Skymningen har lagt sig över Saimen. Det oändliga molntäcket i sydvästra Finland har dragits undan på vägen. Här syns små, blinkande stjärnor mot den öppna kvällshimmeln. Bland höga granar som skymtar på bergstoppar känner jag mig fri, på ett sätt som kanske bara en finsk själ förstår.

Tågresan från Åbo till landets östra delar tog under fem timmar. Men där den sista, kringelkrokiga vägen tar slut öppnar sig en scen som ur en Disneyfilm, ett vinterparadis mitt i skogen.

För en stund glömmer jag bort att det utspridda området med upplysta stugor och rykande skorstenar, en gammal träbåt nere vid sjöstranden, raden av sparkstöttingar, allt är del av ett lyxhotell. En stund inbillar jag mig att taxichauffören har lämnat oss i en liten by där vi nu ska bo.

Från värdshus till hotell

Hotel & Spa Resort Järvisydän välkomnar oss som ett litet samhälle kan tänkas göra en ny invånare: med värme och nyfikenhet. På samma sätt välkomnade kanhända de första värdarna sina gäster för över 300 år sedan, när Järvisydän fick sin början som värdshus.

Den ryska tsaren och den svenska kungen hade bestämt att utvidga Karelens vägnätverk. Året var 1685, och kravet på den tiden var att ett rastställe skulle finnas vid varje trettio kilometer, där resenärer fick en sovplats och hästarna fick föda.

Familjen Heiskanens överhuvud hade precis tagit emot en statsgåva som tack för sin militärtjänstgöring – 600 hektar mark i Porosalmiområdet. Gåvan kom med villkoret att ett värdshus skulle öppna där. Idag, elva generationer senare, värnar Markus Heiskanen om ställets historia och dess natur.

Naturlig lyx

Lyx och hållbarhet är två ord som inte enkelt kombineras. Men i Järvisydän är det inte bara önskvärt, utan väsentligt att upprätthålla bägge.

Den äldsta byggnaden på hotellområdet blir den första bekantskapen när du anländer till hotellet. Timmerstockarna som står som byggnadsgrund är uppdragna ur sjön, stenmaterialet är hämtat från närliggande skogar. Trästockarna, tillsammans med den dunkla belysningen från levande ljus och en öppen brasa, inger en varm stämning i restaurangen.

Rödbetssoppan kantad av torkat rågbröd, de grillade rotsakerna och insjöfisken serveras på lerfat och i gjutjärnspanna. Vinet är bryggt i Sankt Michel cirka 100 kilometer bort. Allt smakar gudomligt.

Grönsakerna, siken och älgköttet är alla närproducerade och köpta av lokala handlare. Fisken har simmat i sjön som ligger bara några meter ifrån. Illusionen av ett medeltida byliv förstärks med varje intryck.

Hem till kåtan

Med magen full av tre rätter tar vi oss tillbaka ut i den kalla natten. Det nästan overkliga vinterlandskapet slår mig än en gång. Blicken följer den långa kajen som omringas av en frusen vik. Alldeles nära vattnet lockar bastuångorna, några steg till vänster lockar skogen. Imorgon.

Jag vänder om och vi börjar gå upp för backen, förbi husbåt och de enskilda stugorna – hotellrummen. Uppe i backen går vi in i den mittersta av tre byggnader som liknar stora kåtor. Stugorna är endast fem år gamla, men hotellet med kåtorna öppnade så sent som i oktober. Nya, kreativa övernattningsutrymmen är del av hotellets pågående utveckling.

I mitten av kåtan brinner en annan brasa. Stockar och trä dominerar inredningen här med. De pälsbeklädda bänkarna som formar en cirkel kring eldstaden är inbjudande, men kylan och maten har tagit på krafterna och sängen väntar.

Det uppvärma stengolvet kramar fötterna när vi stiger in i rummet. Samma intima uppsättning med små bänkar och trämaterial, tamburen och köksvrån känns lyxig och hemtrevlig på samma gång.

I sovrummet finns en egen liten eldstad, men takfönstret tar hem priset. Jag lägger mig på rygg och beundrar stjärnhimlen från min säng medan jag somnar in.

Aktiviteter för de äventyrliga

I rumspriset ingår en valfri aktivitet enligt säsong. Efter en rejäl frukostbuffé följande morgon möter naturguiden Pirjo oss i hotellobbyn för att ta oss på vår skogsvandring.

Graderna visar minus 24 men känns som minus 31 för vinden. Tillräckliga kläder och en bländade vintersol håller kylan borta under hela vandringen. Den går brant uppåt, nedåt och sedan uppåt igen. Svettdroppar bildas under mössan.

Vi går förbi snöbelagda solpaneler som under sommarhalvåret genererar 75 procent av badhusets energi. Vi passerar ett par av de många grottorna i området, en del av imponerande omfång.

Till slut når vi ett utkikstorn och efter två trappor står vi plötsligt på världens topp.

Pirjo pekar mot de tiotals öarna. Hon visar var gränsen går till Linnansaari nationalpark, som till största del består av just vatten och öar, och berättar om saimenvikaren som lever här. På somrarna ordnar hotellet båtresor med tysta utombordare till öarna så gäster genom kikare kan få en glimt av de utrotningshotade sälarna.

Om somrarna åker också äventyrslystna hotellgäster ut på sjön med kajak eller Stand Up Paddleboard.

Nu, i mitten av januari och i slutet av en av Järvisydäns fem aktivitetssäsonger, ligger sjön stilla. Om några veckor kanske isen är tillräckligt tjock för att göra skridskoturerna möjliga.

Ännu är isen för tunn, men två personer har trotsat sunt förnuft och tagit sig ut till fots. Pirjo suckar och skakar på huvudet. ”När jag går ut med gäster bär jag alltid ishacka och rep.”

För mig själv undrar jag om de två vet att rakt under sina fötter, under snö, is och sjövatten, ligger Järvisydäns hjärta. Bokstavligen: en stor, hjärtformad sten på sjöbottnen har gett upphov till hotellets namn.

För vår del går vi tillbaka igenom skogen och till Porokylä, en tiominuters promenad från hotellområdet. Någonstans i den stora inhägnaden där rör sig två vita renar, men de är blyga och kommer fram mest för att äta.

Saltrum och magi

Efter en halvdag utomhus väntar det 1 500 kvadratmeterstora badhuset inbyggt i en grotta, ett besök som också ingår i paketpriset.

En del av timmerstockarna som använts till bygget har 500 år på nacken, medan själva badhuset är bara fem år gammalt. Basturna och de varma stenarna värms, förutom med solenergi, med sjö- och jordvärme. Duschvattnet värms genom att cirkulera värmen från badhusets eldstäder, och bassängerna rengörs med hjälp av infrarödljus vilket minskar användningen av kemikalier. I skönhetsbehandlingarna används naturprodukter. Lyx och hållbarhet.

Det är mitt på eftermiddagen och de nya gästerna har inte checkat in ännu. Så i två timmar hinner vi testa varmvattenbassängen, saltrummet, badhusets alla sex stycken bastur och den iskalla utomhusbassängen, fyllt med sjövatten, flera gånger om tills vi inte orkar njuta mer.

Hyn är mjuk av saltet, fingertopparna skrynkliga av bassängvattnet och blodet pumpar friskt i ådrorna efter isbadet. Yogakurserna får bli till en annan gång.

Efter middagen vill vi ta vara på den vackra omgivningen en sista gång. På varsin sparkstötting styr vi ut i kvällen och tillbaka till Porokylä.

Snabbt omfamnas vi av ett totalt och naturligt mörker. Mitt finska hjärta slår ett extra slag.

Vi tar oss till pulkabacken och åker några varv under en stjärnklar himmel. På andra sidan staketet tror jag mig höra renarna. Men de förblir del av ställets dolda magi.

Med mig hem tar jag minnet av deras lätta hovar i snön, grottorna i skogen, öarna i fjärran, och resten av den fängslande naturen.

Hållbart turistmål

Från Savonlinna eller Varkaus är det bara 40 minuter till Järvisydän, och vare sig du åker tåg eller bil är det inte mer än cirka fem timmar från Egentliga Finland. Hit söker sig både mer och mindre erfarna naturentusiaster för en simultant uppiggande och avslappnande semester året om.

Hotellet erhöll det nordiska miljömärket Svanen år 2018, och utnämndes till bland annat årets inhemska resmål 2020.

Järvisydän är inte ett hotell omringat av ett vackert landskap, det är en del av landskapet. Det är inte heller en inkvartering med alla bekvämligheter till varje pris – det är en upplevelse och ett levnadssätt.

I Hotel & Spa Resort Järvisydän hittar du den unika kombinationen av lyx, och en hänsyn till framtiden.

Välkommen!

www.jarvisydan.com

