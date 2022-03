Vem är bäst på företagande? Kattan och PSG möter Axxell och Åbo YI i tävling i Nagu

Get the Deal-företagsamhetstävlingen ordnades första gången 2013 i Pargas och har sedan dess roterat mellan Åbo, Kimitoön och Pargas.

Våren 2018 ordnades en internationell version av tävlingen i Stockholm inom ramen för det EU-finansierade Central Baltic-projektet RIBS.

År 2020 ordnades ingen tävling alls och i fjol ordnades tävlingen virtuellt på vårvintern, den gången gick segern till Åbo yrkesinstituts lag.

Syftet med Get the Deal är att inspirera andra stadiets studerande att bli företagare genom kreativt tänkande och problemlösning.

I årets tävling deltar lag från fyra andra stadiets skolor, två från Pargas och två från Åbo. Tävlingen inleds på fredag kväll klockan 18 då lagen får sitt uppdrag.

Skolorna som deltar är Pargas svenska gymnasium, Axxell Pargas, Katedralskolan i Åbo och Åbo yrkesinstitut.

Final på söndag

Finalen där lagen med tre deltagare var presenterar sina ”pitchar” i ungefär tio minuter långa inlägg kan ses direkt via Get the Deals facebooksida på facebook.com/getthedealfinland.

Det vinnande laget premieras med en prissumma på 900 euro. En jury med representanter från offentliga sektorn och näringslivet utser vinnaren senast klockan 17 på söndag.

Årets samarbetsparter är Nagu Andelsbank och Nagu Rotaryklubb, som presenterar årets case för deltagarna under fredagskvällen. Lagen har sedan fram till klockan 15 på söndag då finalen inleds att jobba på sina uppdrag.

Osäkert in i det sista med tävlingsformatet

Moa Kola som är lärare vid Pargas svenska gymnasium och koordinator för tävlingen säger att det är skönt att man faktiskt kunde ordna tävlingen på plats i år. Men på grund av att läget var osäkert in i det sista är skalan litet mindre än tidigare.

I år deltar varken Paraisten lukio från Pargas eller Kimitoöns gymnasium, men arrangörerna hoppas att nästa års jubileumstävling, den tionde i ordningen, kan bli större igen.

– I år tävlar vi i Nagu, där deltagarna övernattar under veckoslutet och jobbar på sina uppdrag. Då tävlingen roterar mellan olika orter har vi försökt erbjuda näringslivet också på andra orter än de som tidigare varit med möjligheten att delta, berättar hon.

Get the Deal understöds av Svenska kulturfonden, Pargas stad, Åbo stad och Kimitoöns kommun.

Dela artikeln