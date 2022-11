Världens rikaste hockeyliga kom till Finland – imponerande show när Mikko Rantanen och Patrik Laine möttes i Tammerfors nya arena

Den amerikanska hockeyligan landade i Finland för att öka intresset för NHL i Europa. Fredagskvällens match Colorado Avalanche – Columbus Blue Jackets i nya Nokia Arena i Tammerfors slutade i Coloradoseger med siffrorna 6-3. Här är ÅU:s betyg för matchen.

Johan Backas Ljusshower och dunka dunka, men ovant att höra den amerikanska nationalsången innan match.

Showen 8/10

Allt är större, färggrannare och häftigare i USA. Också hockeymatcherna. Och visst är det underbart att höra en äldre medelålders herreman som sköter snacket på amerikansk engelska. Man kunde lika gärna ha varit i New York eller Pittsburgh. Nostalgiska minnen av alla timmar som tillbringats framför ett NHL-spel väcktes också till liv. Det enda som saknades var utropet ”It’s in the game!”. I periodpauserna rycktes man abrupt tillbaka till november-Finland av korvreklamen på finska på stora skärmen.

Matcherna i Tammerfors är de 37 och 38 matcherna som spelas utanför Nordamerika. I Finland har 7 NHL-matcher spelats innan den här helgen.

Spelet 9/10

Båda lagen har börjat säsongen trögt. Regerande mästaren Colorado har förlorat fyra av sina första nio matcher, medan Columbus lyckats vinna bara tre av tio matcher. Colorado inledde fredagen klart bättre. Den första perioden var spel mot ett mål. Det var först under de sista minuternas spel i numerärt överläge, efter att Mikko Rantanen gått för hårt fram på Patrik Laine, som Columbus lyckades skapa några chanser, och då dansade pucken på tidigare TPS-målvaktens Aleksander Georgievs mållinje några gånger. I andra perioden var det däremot klar fördel Columbus, delvis på grund av utvisningar, och ställningen inför den sista och avgörande perioden var 3-2 till Colorado. Efter en Columbusutjämning bestämde sig Colorados förstakedja för att avgöra matchen och gjorde också det med två snabba mål.

Överlag var det imponerande att se hur allting var lite bättre än i finska ligan. Passningarna satt exakt på lagkamratens klubblad, trots att det var trångt och farten var hård. Det var inte heller bara en eller två spelare i laget som kunde ge en mera krävande passning eller dra sin gubbe. Skulle hockeyunderhållningen se ut så här i den inhemska ligalunken skulle betydligt flera söka sig till läktarna.

Columbus chefstränare Brad Larsen sade innan matchen att han vill se hans lag tackla mera. Men det fick han nog inte se, lite flera tacklingar så hade betyget varit en full tia.

Johan Backas Mikko Rantanen och Kale Makar är nöjda med dagarna hittills i Finland. – Det är en lång resa, men när man ser alla glada barn som får se sina favoritspelare är det värt det, säger Makar.

Finländarna

Mikko Rantanen: Snurrade loss från motståndarförsvararna några gånger, och utnyttjade sin storlek för att skydda pucken. Kändes farlig tillsammans med Nathan MacKinnon, särskilt i numerärt överläge. Gjorde läckert 3-0-målet innan alla i publiken hunnit sätta sig på sina platser efter första periodpausen. Följde upp med två mål och en assist i tredje. 3+1 är inte fy skam. Efter den tredje fullträffen sjöng publiken Mikko Rantanens namn. 10/10

Columbus tränare Brad Larsen sammanfattade Rantanens styrkor efter matchen.

-Han är stor, stark och skjuter bra. Han är farlig helt enkelt. Och så spelar han ju inte ensam, en viss MacKinnon som spelar center är också ganska snabb och skicklig, säger Larsen.

Själv var Rantanen glad för mottagandet både innan matchen och i slutminuterna med sången.

-Det var som en dröm. De två poängen för laget var det viktigaste. Själv behövde jag inte göra några mirakel då lagkamraterna passade så bra, säger Rantanen som hade skaffat en hel del biljetter till matchen för släkt och vänner.

Artturi Lehkonen: Jobbade på för att skapa utrymme för sina lagkamrater. Syntes inte till hemskt mycket. 7/10

Patrik Laine: Syntes inte till i första perioden förutom några pucktapp. I andra lyckades hårdskjutande Laine först skjuta ett skott som styrdes in och några minuter senare hittade han nätet själv. Kom också i sista perioden till några lägen men utan resultat. Colorado avgjorde matchen medan Laine satt på utvisning för en slashing i offensiv zon. 8/10

Joonas Korpisalo: Spelade inte.

Colorado Avalanche Coloradofansen fick fira flest gånger under fredagkvällen.

Publik och stämning 7/10

De båda matcherna i Tammerfors är slutsålda, på fredagen var 12 882 åskådare på plats. Colorado hade klar fördel på läktaren på fredagen, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att Columbus fört en ganska anonym tillvaro i Finland trots att Jarmo Kekäläinen är general manager och Tammerforssonen Patrik Laine spelat för laget de senaste åren. Aningen märklig stämning ändå då känslan är att de flesta på plats inte var fans till något av lagen, utan hejade för fina prestationer och tacklingar oberoende av vilket lag som gjorde dem.

Johan Backas Nokia Arena är nybyggd och ligger ovanpå järnvägsspåren i Tammerfors centrum.

Hallen 8/10

Nokia Arena med plats för nästan 13 500 personer på hockeymatcher, och cirka tusen till på konserter, invigdes för ett knappt år sedan. Tapparas och Ilves hemmahall som är byggd på ett lock över järnvägsspåren i centrala Tammerfors är häftig. Jämfört med de över 25 år äldre arenorna i Helsingfors och Åbo är den betydligt modernare och fräschare. De mörka väggarna och sätena gör hela inramningen seriös. En liten öl kostar 8,40 euro och en stor knappt 11. En burgare går lös för tiolappen.

Johan Backas NHL-prylarna gick åt inför och under matchen.

