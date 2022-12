Vårdmaterial och diabetesmaterial levereras till automat i Pargas

Utdelningen av vårdmaterial och diabetesmaterial i Pargas sköts från och med i måndags via en automat i S-markets aula på Vapparvägen 3. Automaten som finns till vänster då man kommer in genom huvudingången fungerar på samma sätt som en vanlig paketautomat, det vill säga luckan kan öppnas med en kod som skickas som sms till en mobiltelefon.

Förbrukningsartiklarna ska beställas minst två veckor innan de behövs per telefon (tisdag och torsdag kl. 12–13 på 050 442 4181) eller via e-post på hoitotarvikejakelu@pargas.fi. E-postadressen kommer att ändra i början av 2023 i och med övergången till välfärdsområdet.

Diabetesmaterial beställs helst minst en vecka innan avhämtning, insulinpumpsmaterial 2–3 veckor innan avhämtning.

Det lönar sig att vara ute i god tid

Eftersom det är fråga om en helt ny verksamhet, lönar det sig att i början räkna med längre leveranstider och att se till att beställa materialet i tid. Leveranstiden är också beroende av hur mycket utrymme det just då råkar finnas i automaten, och kan därför dra ut på tiden några dagar.

Beställningarna görs i första hand via den elektroniska tjänsten på https://sote.easiointi.fi/sv/web/parainen-te (bankkoder krävs för att logga in), men också via telefon under diabetesskötarnas telefontid, eller med en meddelandelapp (inlämnas i blåa postlådan ”Diabetes” på läkarmottagningen).

Diabetesskötarnas telefontid är vardagar kl. 12–13 (040 4885 568 / Carita, 040 4885 506 / Fredrika).

Från årsskiftet tar vårdmaterialutdelningen på läkarmottagningen helt slut och utdelningsskåpet som finns där tas ur bruk. På samma gång slutar tisdagseftermiddagarnas diabetesmaterialutdelning.

