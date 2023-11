Vänd inte ryggen till när människor dödas, Finland!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Under de senaste veckorna har jag funderat på varför världen ser på då över 10 000 människor dödats i Gaza på bara några veckor, varav cirka 4 000 är barn. Antalet barn som har dödats i Gaza under de senaste veckorna överstiger antalet barn som har dödats i väpnade konflikter globalt under de senaste fyra åren.

Det här är oerhört alarmerande, sorgligt och oacceptabelt. Hamas utförde en brutal attack mot Israel den 7 oktober: i attacken dödades omkring 1 500 människor, och 240 togs som gisslan. I samma mening kan en fördöma både Hamas och Israel för vad de har orsakat, nämligen lidande och död.

Det är också viktigt att skilja mellan Hamas och palestinier, och mellan Israels regering och armé, och israeler. Det är nämligen absurt att påstå att civila har bett om dessa horribla attacker, med många skadade och döda. Många vill också få tillstånd en fredlig lösning, någonting våld inte kommer att kunna erbjuda.

Nu behövs en omedelbar vapenvila, detta har bland annat flera människorättsorganisationer och demonstranter världen över krävt, men i riksdagshuset ekar det tomt. Vad gör Finland nu?

Röstar tomt i FN:s generalförsamling, i en omröstning om en resolution som kräver ett eldupphör och tryggandet av humanitärt bistånd till civilbefolkningen i Gaza.

Till råga på allt gör Finland en vapenaffär på över 300 miljoner med Israel. Nu om någonsin borde Finland stoppa vapenhandeln med Israel, men det här är inte någonting som får brett stöd i riksdagen.

Jag skäms över Finland. Jag skäms över att vi står här och kollar på medan fler och fler människor lider och dör. Historien kommer att döma oss.

Proportionerna av Israels attacker säger en hel del och de strider även mot folkrätten, och världen bör agera. Att bomba sjukhus, flyktingläger och försvåra tillgången till rent vatten, mat, mediciner och elektricitet är brutala handlingar som bör fördömas, och ett stopp för detta är nu livsviktigt.

Den så kallade konflikten mellan Palestina och Israel har sina rötter i många olika händelser som sträcker sig cirka 75 år bakåt – den började inte den 7 oktober i år. Samtidigt som människor världen över kräver ett eldupphör, kräver många också ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina.

Fler har också använt begreppet folkmord för att beskriva det som palestinier har utsatts för i decennier. Att stå med ett folk är inte att ignorera ett annat, detta vill jag understryka.

Dubbelmoralen är närvarande. Vi i västvärlden är snabba med att fördöma sådant som sker nära oss, exempelvis Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som inleddes den 24 februari 2022. Inget fel med att fördöma det, helt rätt.

Utöver det anser jag att vi ska rikta våra blickar längre än så, och stå i solidaritet med människor som dödas världen över. Vi ska också göra allt vi kan för att bidra till fredliga lösningar. Finland bör inte vända ryggen till när oskyldiga människor dödas.

Jag har ibland hört: Vad kan jag göra? Jag är bara en människa. Jag vet inte tillräckligt.

Det är sant, du är en människa, men du är inte bara en människa, du kan göra någonting.

Dessutom behöver en inte veta allt för att agera, och att utbilda sig själv är en viktig del, så gör det. Sprid ordet, donera för att bidra till humanitär hjälp, delta i en demonstration, skriv ett brev till en politiker eller minister.

Och för de civilas skull, politiker, gör någonting. Du har makt, använd din makt väl. Vänd inte ryggen till människor som dödas, varken palestinier eller israeler.

