Välkommen till ÅU – vi har öppet hus på torsdag

Tomten i hörnet av Gezeliusgatan och Biskopsgatan köptes av boktryckaren Christian Ludvig Hjelt på auktion 1828 och villan han lät uppföra stod klar 1831.

Några år tidigare hade samma C. L. Hjelt grundat Åbo Underrättelser.

Tala alltså om historiens konkreta vingslag när ÅU och kommunikationsbyrån Å communications flyttade in i den empireinspirerade villan vid åstranden i slutet av maj.

– Det känns som en vacker vinkning till våra rötter att ÅU nu under 200-årsjubileumsåret flyttat in i grundaren Hjelts forna hem, säger ÅU:s chefredaktör Susanna Landor.

– Visserligen är vi i dag ett modernt medieföretag och verksamheten är digitalt driven, men det är nyttigt att påminnas om hur allt startade. Det känns också som ett privilegium att få arbeta i den lummiga åstrandsmiljön, omgiven av idel ståtliga byggnader, många med koppling till bildning, och med Domkyrkoparken som närmaste granne.

Efter att familjen Hjelt flyttade ut ur Domvillan har den under årens lopp fungerat som Magnus och Ellen Dahlströms hem, som finsk flickskola och som hemvist för en rad akademiska fakulteter, eftersom makarna Dahlström testamenterade byggnaden till Stiftelsen för Åbo Akademi.

På nedre våningen fanns en tid biologiska samlingar och Sjöhistoriska museet och källaren var klubbrum för studenterna.

Landor kommer att vara på plats under Konstens natt för att berätta mer om Domvillan, och säger att besökarna gärna får passa på att beundra den konst som Stiftelsen för Åbo Akademi har lånat ut och hängt upp i huset. Framför allt ser hon fram emot att få träffa ÅU-läsare.

– Jag spetsar mig på intressanta pratstunder och respons på ÅU:s journalistik och innehåll.

– Efter besöket i Domvillan rekommenderar jag ÅU:s sevärda jubileumsutställning ”Från bly till digi” som pågår i grannhuset Sibeliusmuseum. Den presenterar Finlands äldsta dagstidning på ett överskådligt sätt.

Domvillan vid Gezeliusgatan 2 i Åbo bjuder på kaffe med sött tilltugg kl. 17–18 under Konstens natt 15 augusti. Intresserade ska anmäla sig på förhand antingen via e-post på adressen pren@aumedia.fi eller per telefon 02 274 9900. Antalet platser är begränsat.

