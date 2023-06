Uppgifter: Åbo stad ber polisen utreda Sossenfallet – läraren ska inte längre jobba på skolan

Åbo stad tänker be polisen att utreda fallet med läraren i S:t Olofsskolan.

Det står klart efter att ett meddelande sänts ut till föräldrar via Wilma på onsdagsmorgonen.

Skolan har också blivit klar med sin egen utredning gällande fallet.

– På basis av utredningen tänker vi be polisen att undersöka ärendet. Av detta ska man inte dra slutsatsen att det skulle ha varit fråga om ett brott, utan denna bedömning sker under förundersökningen säger Timo Jalonen, direktör för fostran och undervisning i Åbo, i meddelandet som sänts ut via Wilma.

Efter utredningen har man beslutat att läraren inte längre är i Åbo stads tjänst nästa läsår.

– Åbo stad har nolltolerans beträffande alla former av trakasserier och osakligt bemötande. Jag är ledsen att eleverna upplever att de inte har blivit hörda tillräckligt och på rätt sätt. Jag hoppas att situationen nu efter utredningen och de kommande åtgärderna lugnar ner sig och förtroendet återvänder till skolan, säger serviceområdesdirektör Liliane Kjellman.

Åbo stad kommer att gå igenom ärendet.

Det ser ut som om ärendets utredning och kommunikationen mellan hemmen och skolan i detta fall inte har lyckats, enligt meddelandet.

Det var i fjol våras som en grupp elever lämnade in en skrivelse med kritik mot lärarens språkbruk och undervisning. En del av eleverna går inte längre i grundskolan. Läraren nekar till anklagelserna.

