Unga flyger ur stugorna för kommersen i Kasnäs – ”Sommarjobbarna gör sommaren bra”

I juni, juli och augusti blir Kasnäs något av en sommarkoloni för ungdomar från södra Finland. Kasnäsudden Ab erbjuder sommarjobb för 65 personer i år. Det kan jämföras med Kimitoöns kommun som anställt 35 sommarjobbare i år.

– Det är fler än tidigare. Nämnas bör att många jobbar bara i kortare perioder. Det är inte som förr. Ungdomarna vill göra mycket annat än att jobba, säger hotellchef Tanja Liljeqvist.

Många av sommarjobbarna kommer från andra orter, inte minst från huvudstadsregionen.

– Ofta är det sådana som tillbringar somrarna med sina familjer på sina stugor i här närheten. Men för ett 20-tal ordnar vi med boende här.

Det största behovet av arbetskraft år på restaurangsidan, därefter kommer gästhamnen.

– Jobbet i hamnen har alltid en viss dragningskraft medan det är svårare att hitta folk till köket och salen, främst med tanke på språkkunskaperna. Också här betjänar vissa av våra anställda på engelska. Men det har fungerat jättebra. Det är fråga om yrkesmänniskor.

Kristoffer Nöjd Karisbon Anna Toivonen har bland annat skött om marknadsföringen av sommarjobben i Kasnäs och introduktionen till arbetet där.

Karisbon Anna Toivonen har jobbat i Kasnäs i flera år som ordinarie. Nu studerar hon till närförman och har som projekt antagit marknadsföringen av sommarjobben, rekryteringen och introduktionen till arbetsuppgifterna.

– Vi fick en hel del ansökningar men många var väldigt unga. Är man 14 år så kan det vara ett stort steg att flytta hit över sommaren.

Toivonen säger att de flesta är intresserade av specifika arbetsuppgifter och att de flesta har de baskunskaper som behövs, speciellt om man söker till receptionen som är något av navet i hela verksamheten.

– I introduktionen poängterar vi ändå till exempel att man inte använder sin telefon på arbetstid och att man hälsar på alla gäster. Men vi går också igenom arbetarskyddsfrågor. Vi pekar inte bara finger, det är viktigt att sommarjobbarna vet sina rättigheter också.

Det är vanligt att man jobbar flera somrar på raken i Kasnäs tills till exempel studierna för en vidare i livet.

– Det är förstås väldigt tacksamt för oss när man väljer att komma tillbaka.

Kristoffer Nöjd Alicia Sjöqvist, Julia Törnroos och Linda Sjöberg sköter badhusets och hotellets reception.

I receptionen som ligger i badhuset jobbar Julia Törnroos från Kyrkslätt, Alicia Sjöqvist från Dalsbruk och Linda Sjöberg från Holma.

Törnroos familj har sitt sommarställe 5 kilometer från Kasnäs och hon har vistats i Kasnäs sedan hon var liten. Det är första året hon jobbar i Kasnäs.

– Jag har släktingar som har jobbat här förut. Det är ett bra ställe, säger hon.

För Sjöqvist är det redan tredje året och hon har erfarenhet från restaurangen, kaféet och butiken.

– Jag tänkte jag skulle testa någonting annat i år och det här passar bra eftersom jag studerar turism i Åbo. Jag tycker kundbetjäning överlag är kul.

Sjöberg gillar Kasnäs eftersom hon vuxit upp i närheten och man hela tiden har något att göra under högsäsongen.

De unga kvinnorna tycker att trivseln är det bästa med Kasnäs.

– Det är kanske det viktigaste – att människorna runtomkring en är trevliga, säger Sjöqvist.

Kristoffer Nöjd Julia Syrén från Grankulla pendlar från stugan på Högsåra till restaurangjobbet i Kasnäs.

Över den nyligen asfalterade parkeringen vid badhuset går vi ner till den ståtliga nya restaurangbyggnaden. Där hinner Julia Syrén med ett snack innan lunchen tar vid. Syrén är från Grankulla men bor på stugan på Högsåra. Hon tar sig oftast till jobbet med båt eller fyrhjuling.

– Jag har en kompis som jobbade i glasskiosken. Jag ville testa på någonting nytt så jag sökte dit och till kaféet men det fanns större behov av mig i restaurangen.

Syrén har trivts med jobbet i Kasnäs ståtliga restaurang.

– Alla människor är trevliga att jobba med. De är på bra humör och det finns mycket att göra i en restaurang. Det blir inte tråkigt.

Några långa pauser blir det inte och som servitör går man en hel del.

– Men vi är oftast ganska många på jobb och alla har sin del av restaurangen att sköta.

Kristoffer Nöjd Italienaren Ambrogio Carannante gräddar pizzor på äkta italienskt vis.

Italienaren Ambrogio Carannante ansvarar för andra sommaren i rad för pizzabakningen.

– Jag har jobbat mycket utomlands och blev tillfrågad att komma hit. Det lät intressant. Jag har alltid drömt om att uppleva Finland. jag fascineras av hur utvecklat Finland är jämfört med Italien. Det är som att vi stannade upp och ni fortsatte. Vi har aldrig kommit i fatt er. Men vi har bättre väder. En annan orsak till att jag valde Finland är kvinnorna. But it goes without saying (Men det är ju självklart, red. anm.).

Kristoffer Nöjd Emma Beijar trivs när det är full rulle i butiken.

En våning ner, i butiken, står Emma Beijar från Esbo och fyller på med drycker i kylen. Hon har tidigare jobbat i butiken på Hitis där familjens stuga finns och är nu andra sommaren i Kasnäsaffären.

– Jag har tillbringat mycket tid i Kasnäs och har alltid upplevt det som en somrig och glad plats. Det känns som en ännu trevligare plats nu när man jobbar här med en massa andra trevliga ungdomar och dessutom börjar bli bekant med kunderna i butiken.

Också för Beijar är det människorna och skärgården som skapar trivseln.

– Det som gör sommaren bra här är just sommarjobbarna.

Hon har fått goda vänner under sina sommarmånader i Kasnäs.

– Jag har hållit kontakten hela året med en flicka som jobbar i glasskiosken och som också är från Esbo.

Beijar trivs extra bra under högsäsongen.

– Det är full rulle nu. Speciellt när varorna kommer. Men jag älskar att hela tiden ha något att göra.

Kristoffer Nöjd Emma Sandell återvänder gärna till jobbet i Kasnäs för att få träffa gamla kolleger.

Nere i gästhamnen är det inte fullt men välfyllt. Flaggstängerna vittnar om åtminstone svenska och tyska båtars närvaro. I väntan på att killarna i hamnen ska hinna prata hälsar vi på Kasnäsbon Emma Sandell som jobbar i glasskiosken för tredje året.

– Jag har bara en kilometer hemifrån hit. Det är roligt att komma tillbaka och träffa alla igen. Det är fint att andra ungdomar, ofta från storstäderna, hittar hit så att man lär känna nya människor, säger hon.

Kristoffer Nöjd Noah Koivisto och Anton Thibblin trivs med det mångsidiga jobbet i hamnen i Kasnäs.

Anton Thibblin från Åbo och Noah Koivisto från Kimitoön jobbar i gästhamnen.

– Jag studerar i Åbo och det är skönt att komma tillbaka till skärgården på sommaren. Hamnen är en givande arbetsplats. Man lär sig mycket. Jag var tidigare hamnarbetare men nu jobbar jag som hamnkapten, säger Koivisto som gör sin andra sommar i Kasnäs.

Thibblin som har sommarstuga i närheten är inne på sin tredje sommar.

– En kompis och jag konstaterade att vi inte bara kan köra båt hela sommaren. Vi behöver bränslepengar också. Vi sökte och fick jobb här. Det är ett bra ställe. Man har mycket att göra, träffar mycket folk, har roliga kolleger och lär sig mycket.

Thibblin gillar högsäsongen då man slipper rulla tummarna. I egenskap av hamnkapten gillar Koivisto tiden just före högsäsongen då han ska se till att allt är i skick så att verksamheten sedan rullar på när det behövs som mest. Överlag är mångsidigheten den stora fördelen med att jobba i hamnen. Alla dagar är olika. Man får hjälpa båtförare med både det ena och det andra.

– Alla kan inte vara de bästa båtförarna. Men det är därför vi finns här sju man starka för att ta emot trossarna, speciellt på de blåsigare dagarna, säger Koivisto.

Dela artikeln