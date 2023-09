TPS steg till oavgjort men tappar en placering

Mats Lundberg Trots en tappad placering i sammandraget har TPS allt i egna händer då det gäller att förnya kontraktet i högsta ligan.

TPS hämtade in ett tvåmålsunderläge till 2–2 och poängdelning mot Ilves i Tammerfors på lördagen. Trots den fina uppryckningen dalar Åbolaget till näst sista plats i nationella ligans nedre slutserie då PK-35 från Helsingfors samtidigt tvålade till hopplösa jumbon ONS med 4–0 i Uleåborg.

Tuuli Viinikka förde Ilves upp i ledning redan efter fem minuter snyggt framspelad av Anna Olmala med en stickpassning in i TPS-boxen. Viinikkas avslut höll lika hög klass – en otagbar boll för Inkeri Niemi i bortre hörnet.

17 minuter senare nickade Olmala själv in 2–0 på Armi Heikkiläs välavvägda inlägg. Niemi var lika maktlös i den här situationen som vid öppningsmålet.

TPS reste sig emellertid föredömligt och fick kontakt mot slutet av halvleken då Heidi Leppämäki vände bort en försvarare och reducerade med en pärla upp i krysset. Det är inte ofta Leppämäki varit aktuell för startelvan, men då hon en gång fick chansen tackade hon för förtroendet.

Mitt i andra halvlek slarvade Armi Heikkilä vid gränsen till eget straffområde. Laura Linnala var inte sen att utnyttja misstaget. Försmädligt för hemmamålvakten Roosa Karppinen smet bollen in under henne och in i nätmaskorna.

– Vi kunde lika gärna vunnit i dag men dessvärre tröt orken lite grann på slutet. Det finns ändå skäl att vara stolt över kampviljan då vi ålade oss ur ett besvärligt 0–2-underläge. Vi fick med oss en viktig poäng som kan visa sig värdefull när serien är färdigspelad, säger Heidi Leppämäki.

På lördag med avspark klockan 16 hemma i Idrottsparken spelar TPS mot ONS från Uleåborg.

Ilves–TPS 2–2 (2–1)

Mål: 6. Tuuli Viinikka 1–0, 23. Anna Olmala 2–0, 39. Heidi Leppämäki 2–1, 67. Laura Linnala 2–2.

TPS: Inkeri Niemi – Netta Laasio (v), Veera Keto, Saija Östlund (v), Selja Leiwo – Jenni Rannus (v), Saana Kallio (72. Sanna Porali), Netta Hanhimäki, Viivi Ollonqvist (v) – Heidi Leppämäki, Laura Linnala.

Domare: Jasmine Kaur.

Publik: 138.

Planens lirare: Tuuli Viinikka, Ilves.

TPS-liraren: Heidi Leppämäki.

