TOK stänger 11 restauranger och ett hotell tillfälligt – ingen permitteras eller sägs upp

Turun Osuuskauppa stänger 11 restauranger och Hotel Turun Seurahuone från och med måndag.

Övriga 13 restauranger säljer mat enbart som take away. Övriga hotell är öppna men mötesrummen är stängda. Frukosten för kunderna sköts också som take away.

Matbutikerna och ABC-stationerna är öppna enligt vanliga tidtabeller.

Mikko Eskelinen som är TOK:s branschdirektör säger att företaget lider hårt av de strängare restriktionerna, men att han förstår situationens allvar.

− Ingen permitteras utan vi har arbete åt alla våra anställda. Restaurangarbetet minskar men i matbutikerna behövs det mera folk. Redan i fjolvåras hoppade vår inkvarterings- och restaurangpersonal modigt till nya utmaningar i butikerna, säger Eskelinen i ett pressmeddelande.

