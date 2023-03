TOK har satsat 40 miljoner på Wiklundhuset de senaste åren – det här finns på paradplats i centrum idag

40 miljoner euro de senaste sex åren. Det har S-gruppen satsat på Wiklundhuset i Åbo.

Totalt arbetar det kring 200 personer i TOK:s egna företag i Wiklundhuset.

Varuhuset och S-Marketbutiken har renoverats och omorganiserats den senaste tiden, likaså Alko som hyr sin lokal av TOK. Och i maj blir det fem år sedan Åbos första takbar Walo öppnade.

Vad finns då numera i ett av de största hotell- och företagskomplexen i centrums kärna invid salutorget, dit kanske också saluhallens företag flyttar tillfälligt om två år?

Sokoschefen Sanna-Liisa Byskata välkomnar oss till Wiklundhusets första våning. Här leds kunderna direkt in till skönhets- och hudvårdsavdelningen, damkläder, skor, kaféet Coffee House och hotellets reception. Det är nu lättare att hitta fram på första våningen, som gjorts mer logisk.

Sokoschefen Sanna-Liisa Byskata möter mig vid hotellets reception med ingång från Köpmans- eller Eriksgatan. Ett lågt slammer från kafékedjan Coffee House ljuder vid niotiden en vanlig vardagsmorgon.

Vi går direkt in till smink- och hudvårdsavdelningen. Förr kunde den som vandrade in här snabbt tappa bort sig. Det är numera lättare att hitta fram på avdelningen, som centrerats mot salutorgets sida. Första våningens kläd- och accessoaravdelning för damer har flyttat längre in mot mitten och skoavdelningen längst in.

– Skönhetsavdelningen blivit mer logiskt uppdelad, och lättare att hitta till helheterna och till hissarna och rulltrapporna, säger Byskata.

Annina Suominen

Utbudet har inte förändrats märkbart på sminkavdelningen efter renoveringen – det finns som sig bör gott om lyxiga märken men också budgetalternativ. I varuhusets andra våning finns herrkläder och inredningsartiklar.

Man lyssnar regelbundet på kundernas önskemål, vilket också gäller då det gäller annan service i Wiklundhuset, till exempel då centrums största matbutik renoverades.

Vi åker ner för rulltrapporna till S-Marketbutiken som öppnade igen i december ifjol, 1 400 kvadratmeter större än förr.

Här finns färska bageriprodukter, livsmedel och andra nödvändigheter – och det som är trendigt i matbutiker idag: ett stort utbud av färdigt tillredda måltider eller måltider som tillagas på plats.

I S-Market Wiklund finns givetvis en sushibuffé men också en disk där teppanyaki tillreds. Det är ett japanskt koncept där man väljer ingredienser och sås och så steks allt ihop på plats.

Byskata tycker själv mycket om just det alternativet.

– Det finns inte i någon annan butik i Åbo. Det kan vara hälsosamt eller lite mindre hälsosamt, med mycket eller lite protein. Precis som man vill ha det, säger hon.

En annan av hennes favoriter är revbensspjällen som finns i köttdisken.

Utanför butiken finns förutom Alko även ett skomakarföretag. Från matbutiken kommer man direkt till den underjordiska parkeringen under salutorget, likaså direkt upp till hotellet.

Annina Suominen Vinbaren finns på första våningen.

För den som hellre vill äta på restaurang eller kafé finns Trattoria, Wine Bar Axel W, Coffee House, Hesburger och sushirestaurangen Luckiefun’s.

Huset kröns av Walo Rooftop Bar, där man inte äter men däremot kan ta en drink och njuta av den hisnande utsikten.

Baren är en av Åbos tre takbarer – grannen Scandic Hamburger Börs och Sokos Hotel Kupittaa i Kuppis är de två andra.

Wiklundhuset har alltså växt till ett rejält komplex med tjänster de senaste åren. Här erbjuder TOK stylist- och skönhetstjänster i Wiklund Hyvä Olo på tredje våningen. Förutom tidigare nämnda hyr en syateljé, Tokmanni, Eurokangas och ett apotek också lokaler i huset.

Annina Suominen Inga stela stolar möter den som går på en föreläsning i auditoriet, som TOK också byggde 2019.

Annina Suominen I ett av mötesrummen, det enda lediga då ÅU besökte platsen, finns förutom ett stort bord också bekväma gungor.

Nya satsningar strax innan pandemin

Sedan 2019 hyr TOK också ut mötesrum och ett auditorium. Dessutom finns det en scen för exempelvis modeshower.

Auditoriet är inrett med stora mjuka fåtöljer i stället för traditionella, stela trästolar. Mötesrummen är långt ifrån kala och stela och har spännande teman: björkar, skärgård… och i ett rum hänger det gungor från taket.

Det behövs liv, lekfullhet och något utöver det vanliga i mötesrum, konstaterar Byskata.

Annina Suominen År 2019 satsade TOK på att bygga speciella mötesrum på tredje våningen i Wiklundhuset. Här kan vem som helst boka möten.

Att salutorget är öppet igen bidrar till att det är mera folk i rörelse i centrum igen efter den sega pandemitiden.

Det blir kanske också ännu mera rörelse i Wiklundhuset om drygt två år. Då ska saluhallen renoveras – ett förslag är att företagarna tillfälligt flyttar till den så kallade Brahegården i Wiklundhuset medan renoveringen pågår.

Staden har undertecknat ett föravtal med andelslaget TOK men inga slutliga beslut är fattade.

– Det är inte vårt beslut men vi välkomnar alternativet med glädje. Vi välkomnar alla beslut som hämtar utveckling och liv till stadens centrum. Huvudsaken är att man hittar en plats till saluhallen, för det är en av invånarnas och turisternas mest älskade verksamheter, säger Byskata.

Att saluhallsföretagen skulle bli en tuff konkurrent till exempelvis Wiklundhusets egen S-Market räds man inte.

– Flera butiker ökar bara intresset för platsen. Jag ser det inte som en tävling.

