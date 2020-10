Teatrarna håller i gång trots besökarbortfall — ÅST och Åbo stadsteaters publik halverad

Det positiva är att Åbo svenska teater inte har ställt in en enda föreställning på hemmaplan i höst och att personalen arbetar som vanligt, ingen permitteras i höst.



– Tyvärr kan vi ju bara ta in 130 till stora scenen, Studioscenen tar mellan 30–40. För oss är det viktigast att vi kan fortsätta spela, men publiken är tyvärr under hälften än vad det brukar vara, säger teaterchef Jukka Aaltonen.



De turnéer som ordnas har däremot lockat en vanlig mängd publik.

– Vi har fått bra feedback i regionerna, folk har sagt att ”äntligen händer det något”. Regionteater tycks fungera, vi har varit i Bromarv, Ekenäs, Hangö och Pojo och nästa vecka är vi i Pargas och Mariehamn.

ÅST:s teaterchef Jukka Aaltonen säger att det goda är att ÅST inte ställt in en enda pjäs på hemmaplan men besökarbortfallet är tyvärr stort. Arkivbild. Foto: Mikael Piippo/SPT

Teatrarna är också i tät kontakt med skolor och daghem.



– Daghemmen i regionen tar inte emot oss då de följer myndigheternas allmänna riktlinjer. Vi får besök av dem, men eftersom barnen inte får åka med kollektivtrafik så har vi endast haft besök av de enheter som finns nära oss.



”Hundarnas historiepjäs” kommer att spelas för skolklasser, och skolorna vill i det här skedet inte blandas ihop med varandra på grund av smittorisken.



– Kanske kan vi ta en liten skärgårdsklass på besök på balkongen, om den inte blandas ihop med de som sitter på parketten, säger Aaltonen.

Regissören Mikko Kouki, som här presenterar musikalen ”Varissuo”, säger att han uppskattar att teatern tappat 60 procent av sina besökare när året är slut. Arkivbild. Foto: Kim Lund

Mikko Kouki, konstnärlig ledare på Åbo stadsteater, säger att teatern tappat en stor del av sina besökare.



– Vi vet inte vad årets slutresultat blir, men sämre än tidigare är det säkert. En uppskattning är att vi har haft 70 000 besökare vid årets slut, vilket är kring 40 procent av den vanliga besökarmängden.



Precis som ÅST har stadsteatern fattat beslutet att fortsätta ge föreställningar oavsett hur liten publikmängden är.

– Ibland har vi bytt dag eller klockslag för en föreställning men vi fortsätter – med tydliga restriktioner, vi följer myndigheternas anvisningar. Det har löpt bra.

Ett annat problem med coronapandemin, som inte bara drabbar teatrar, är planeringen.



– Det är svårt att uppskatta vad man ska satsa på hösten 2021. Vi har inte fattat några beslut ännu, men ett alternativ är att förlänga spelperioderna, det vill säga att vi fortsätter spela pjäser vi spelade under våren på hösten. Vi kommer nog också att sätta upp nya pjäser, säger Jukka Aaltonen.

Motsättningar bubblar upp till ytan

Coronapandemin lockar upp olika sorters motsättningar till ytan, och en debatt som förs är huruvida det skulle vara orättvist att stänga kulturinstitutioner som teatrar då det går att besöka dem relativt tryggt jämfört med andra ställen där folk rör sig närmare varandra.



– Jag har inte ännu hört om ett enda fall där någon smittats på en teater. Vi hoppas att beslutsfattarna kan se nyansskillnaderna mellan stora evenemang, restauranger, nattklubbar, teatrar, med mera, säger Aaltonen.



– Det är lite ödsligt på teatrarna då det är färre gäster, men jag tror att folk känner sig trygga. Man får komma 30 minuter på förhand om man vill gå in i salongen i god tid innan föreställningen börjar och man behöver inte lämna in jackan i garderoben. Personalen har mask eller visir och mask rekommenderas i publiken.



Mikko Kouki säger att han tror att alla aktörer, såväl teatrar och restauranger och barer, anstränger sig till sitt yttersta nu.



– Men helt klart är det att teatrarna har ansträngt sig extra mycket för att göra det så säkert som möjligt för besökarna. Vi har också fått mycket beröm av besökarna men också myndigheterna har berömt oss.

