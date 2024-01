TBE-fallen ökar – nu utvidgas områdena där man får gratis vaccin mot sjukdomen

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation ökade klart i fjol. Därför utvidgas det nationella vaccinationsprogrammet till flera orter, däribland Bromarv.

År 2023 anmäldes före utgången av september sammanlagt 160 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar, vilket är 37 fler än året innan.

År 2022 anmäldes 123 fall av TBE till registret under hela året, 2021 var antalet 148 och under tidigare år under hundra.

Enligt uppföljningsuppgifterna för 2019–2023 har incidensen av fästingburen hjärninflammation varit högst i kommuner i kustområdet – i Gustavs (67 fall per 100 000 invånare) och Pargas (45/100 000) samt på Åland (35/100 000). I dessa områden har man länge känt till den höga risken för sjukdomen.

– Största delen av de personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett vaccinationsskydd i synnerhet om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet, säger THL:s forskare Henna Mäkelä .

År 2023 inte helt jämförbart med tidigare år

Tidigare år har förekomsten av fästingburen hjärninflammation följts upp per kalenderår, men hädanefter byts uppföljningsperioden alltid i månadsskiftet september–oktober.

På grund av ändringen var uppföljningsperioden för 2023 undantagsvis endast nio månader, från januari till september, så den är inte helt jämförbar med tidigare år. Trots att uppföljningsperioden var kortare än normalt konstaterades fler fall än under föregående kalenderår.

– Målet med att ändra uppföljningsperioden är att vaccinationsrekommendationerna kan ses över och uppdateras tidigare än förut. Då har personer som bor i riskområdena mer tid att skaffa ett omfattande vaccinationsskydd innan fästingarna aktiveras på våren. Det är bra att ta de två första doserna av vaccinet i vaccinationsserien medan snön ännu är på marken, säger Mäkelä.

Arkiv/Kristoffer Nöjd Bromarv skärgårdshamn.

Nya områden med i vaccinationsprogrammet på olika håll i Finland

Det nationella vaccinationsprogrammet för fästingburen hjärninflammation utvidgas i år i flera områden. Bromarv (postnummerområde 10570) i Raseborg är ett av dem.

Förutom i ovan nämnda områden fortsätter TBE-vaccinationerna inom det nationella vaccinationsprogrammet på Åland, i Pargas, Simo, de södra stadsdelarna i Kemi, Kotka skärgård, Sommaröarna i Esbo, stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand, ön Preiskari utanför Brahestad, Gustavs, Sibbo skärgård, i Ojamo, Lylyis/Hormajärvi, Vols/Virkby och Gerknäs i Lojo samt i Bobäck och Masaby i Kyrkslätt.

För permanent bosatta och långvariga fritidsboende

Vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria och alla fast bosatta och långvariga fritidsboende i området som fyllt tre år har rätt till dem. Ju mer man vistas i området och rör sig i naturen under den snöfria tiden, desto mer behövs vaccinet.

I grundvaccinationsserien ingår tre doser, och det är bra att inleda serien senast i början av våren, så att man hinner få två vaccindoser före sommaren. Den tredje dosen ges 9–12 månader efter den andra dosen.

TBE-vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet ges endast i de välfärdsområden som har områden som hör till vaccinationsprogrammet. Välfärdsområdena informerar om hur vaccinationerna ordnas.

De boosterdoser som behövs efter grundserien ingår tills vidare inte i det nationella vaccinationsprogrammet utan bekostas på egen hand. Den första boostern rekommenderas tre år efter grundserien.

Uppdateringar även för områden utanför vaccinationsprogrammet

THL ger vaccinationsrekommendationer även för områden som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, där risken inte är lika stor som i de områden som omfattas av programmet. Även rekommendationerna har uppdaterats för 2024.

I dessa områden bekostar den som vaccineras själv vaccinationsserien. Många kommuner särskilt i skärgårds- och kustregionen hör till riskområdet för fästingburen hjärninflammation.

Kommunspecifika fall och TBE-vaccinationsrekommendationer kan granskas i kartapplikationen som finns på THL:s webbplats.

Skydda dig mot fästingbett!

TBE-vaccinet skyddar endast mot fästingburen hjärninflammation som orsakas av ett virus. Vaccinet skyddar inte mot andra sjukdomar som sprids av fästingar, såsom borrelios, och det hindrar inte fästingar från att bita fast i huden.

Alla sjukdomar som sprids av fästingar kan bekämpas genom att man skyddar sig mot fästingbett.

När man rör sig i naturen i områden där det förekommer fästingar är det bra att använda ljusa kläder med långa ärmar och byxben samt att lägga byxbenen innanför strumporna.

Insektsmedel mot fästingar kan ge extra skydd, liksom en daglig fästingkontroll. Detta är särskilt effektivt med tanke på borrelia, som är betydligt vanligare än TBE i Finland.

– Man behöver dock inte begränsa sin vistelse i naturen på grund av rädsla för fästingsjukdomar. Utomhusvistelse har mycket större hälsofördelar än vad risken med fästingar är, påminner Mäkelä.

