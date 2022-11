Svenska hockeyikonen Börje Salming har avlidit

Den svenska ishockeylegendaren Börje Salming har avlidit. Salming, 71, avled i sviterna av ALS. Hans tidigare NHL-klubb Toronto Maple Leafs sportchef Brendan Shanahan gick ut med dödsbudet på klubbens webbplats och i sociala medier.

– Toronto Maple Leafs sörjer Börje Salmings bortgång. Han var en pionjär inom sporten och en ikon med en okuvbar andra och otvivelaktig tuffhet. Han hjälpte till att öppna portarna för övriga europeer i NHL-rinkarna och skapade sig ett namn tack vare sina insatser på isen och i samhället, skriver Shanahan.

Statement from Maple Leafs President and Alternate Governor Brendan Shanahan on the passing of Börje Salming: pic.twitter.com/zguKOyVLmM — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) November 24, 2022

Börje Salming föddes i Kiruna år 1951 och spelade som proffs under åren 1970–1993 i Brynäs IF, Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings och avslutade sin karriär i AIK i Sverige. Han valdes in i Hockey Hall of Fame år 1996 som den första svenska och europeiska spelaren.

Han spelade totalt 88 A-landskamper för Sverige och deltog i fyra VM-turneringar, tre Canada Cup-turneringar samt OS 1992.

Salming hyllades nyligen i Toronto den 11 november i samband med Torontos årliga Hall of Fame-veckoslut.

