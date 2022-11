Svårt om inte omöjligt att få tag på taxi i Pargas kvällstid – FPA-köror ett kapitel för sig med långa väntetider trots korta resor

Flera personer som ÅU talat med om taxisituationen i Pargas vittnar om liknande problem. Det är svårt om inte på gränsen till omöjligt att få en taxi under kvällar och veckoslut – om man inte varit förutseende och bokat i god tid på förhand.

– Jag har flera gånger varit med om att ha varit på besök hos någon och försökt få tag på en taxi på kvällen. Man kan inte alls lita på att det lyckas med att beställa en taxi via centralen inom skälig tid, vilket förstås blir tråkigt både för gäster och för värdar, säger en pensionär från Pargas som önskar vara anonym.

Bakvänt med bilar från Åbo

Många taxikunder har förutom centralens nummer också en lång lista med direktnummer till olika taxichaufförer i sin mobil – men inte heller det garanterar förstås att just den chauffören är i tjänst den kvällen.

– Ända sedan taxilagen ändrades så att jourplikten slopades har det varit knepigt. Det känns också väldigt bakvänt att man ofta får lov att ta en taxi från Åbo för en köra inom Pargas. För att inte tala om att det tar länge, ofta upp till 45 minuter om kvällarna att få bilen, säger pensionären.

FPA ett kapitel för sig

Pargasbon Hedda Nyberg, som ofta använder taxi i egenskap av Rödakorsvän då hon gör äldre sällskap till exempel under läkarbesök, har liknande erfarenheter. I hennes fall handlar det ändå så gott som uteslutande om FPA-köror som ska beställas via skilda nummer via företagen Menevä eller Taksi Helsinki.

– Ett ögonläkarbesök i Pargas här nyligen blev oerhört utdraget då bilen jag hade beställt för hemresan inte motsvarade det som beställts och rullstolen inte fick plats. Då fick bilen köra tom tillbaka till Åbo och på andra försöket fick vi en bil där rullstolen med några millimeters marginal fick rum. Ett 15 minuters ögonläkarbesök och resorna mellan Björkebo och centrum tog totalt två och en halv timme och krävde många samtal, berättar hon.

Nyberg hade under den tiden hunnit fånga två taxibilar i Pargas, men ingendera fick köra FPA-köror då de bilarna inte var med i det gemensamma systemet för Egentliga Finlands FPA-taxin.

– Då jag besökt Åbolands sjukhus brukar väntetider på upp till en timme höra till det vanliga. Många äldre som är både sjuka och trötta upplever det här som väldigt jobbigt, dessutom finns det alltid risken att man missar både medicin- och mattider.

En annan problematik som Nyberg lyfter fram är att chaufförerna från Åbo mer sällan talar svenska, vilket också kan vara ett problem för äldre som reser utan sällskap och kanske inte behärskar finskan så bra.

Två mobilappar med Pargasbilar

En snabb koll på de olika mobilapparna som finns att tillgå ger vid handen att Taksini eller 02 Taxi är de som verkar ha Pargasbaserade chaufförer i sina rullor för närvarande. I apparna Valopilkku och Menevä kommer de närmaste bilarna i nuläget från S:t Karins eller Åbo.

Av mobilapparna talar Valopilkku och 02 Taxi svenska medan de två övriga automatiskt går över till engelska om telefonens språkinställning är svenska.

