Suosi lähimatkailua ja koe upea Turun Saariston rengastie

Turun saaristo tunnetaan henkeäsalpaavan kauniista maisemistaan ja sen varrella kiemurteleva Saariston rengastie on Suomen suosituimpia pyöräilyreittejä. Reitti tarjoaa rentoa saaristolaistunnelmaa ja upeat näkymät merellisiin maisemiin, mutta matkaan kannattaa varustautua huolellisesti, jotta 200 kilometrin reitti taittuu mahdollisimman mukavasti.

Saariston rengastiellä pyöräilijä näkee hurmaavia pikkukyliä, jotka tarjoavat viihtyisää tunnelmaa ja paikallisia elämyksiä. Arjen murheet jäävät ohi kiitävien maisemien myötä taakse ja lomailu sujuu leppoisissa tunnelmissa reittiä ihastellen.

Varustaudu pyöräilylomaasi harkiten

Saariston rengastie kuuluu monen pyöräilyä harrastavan kesälomakohteisiin ja reitti kannattaa kokea ainakin kerran elämässä. Reissuun on syytä valmistautua huolella, jotta matka sujuu mukavasti, ja kaikki tarpeellinen on saatavilla. Pienikin lisäpaino hankaloittaa matkan kulkua, joten polkijan kannattaa karsia ylimääräinen tilpehööri ja ottaa mukaan vain välttämättömät tavarat.

Vaatetuksessa kannattaa huomioida sääennusteet. Jos pyöräilyloman ajaksi on ennustettu paahtavia hellepäiviä, voi päälleen pukea shortsit ja t-paidan ja viimeistellä kokonaisuuden aurinkovoiteella.

Jos sääennuste kallistuu puolestaan viileämpiin sadepäiviin, kannattaa mukaan ottaa pitkät, ihoa myötäilevät housut ja mahdollisesti kevyt sadevarustus. Fiksu matkailija ottaa mukaan ensiapu- ja renkaanvaihtovälineet ja huolehtii siitä, että vettä on saatavilla koko ajan.

Mukaan otettavan pakaasin valintaan kannattaa käyttää hieman enemmän aikaa, sillä pyöräilylaukku ei välttämättä kuulu jokaisen perusvarusteisiin. Pyöräilylaukkuja on saatavilla useissa eri hintaluokissa, joten vertailu kannattaa.

Panosta polkupyörään – Laatuluokan fillarilla Saariston rengastielle

Pyöräilyasulla ei ole niinkään väliä, mutta jotta polkeminen sujuisi mahdollisimman mukavissa tunnelmissa, on syytä panostaa laadukkaaseen polkupyörään. Saariston rengastietä varten ei tarvitse välttämättä tutustua pyöräliikkeen valikoimaan, sillä normaali, hyvässä kunnossa oleva polkupyörä ja yleiset urheiluvarusteet riittävät mainiosti.

