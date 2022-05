Stora Enso tar i bruk nytt system som tar hänsyn till häckande fåglar

Stora Enso tar i bruk ett informationssystem som automatiskt begränsar trädfällning under fåglarnas häckningstider, i sådana skogar där artrikedomen är särskilt stor. Begränsningarna är i bruk under våren och sommaren och gäller frodiga skogsområden med mycket lövträd. De här områdena lämnas utanför avverkningsplanerna under fåglarnas…