Stiftelsens för Åbo Akademi nya kulturpris Frejapriset går till tre kompositörer

Det första Freja-priset, Stiftelsen för Åbo Akademis nya kulturpris, utdelades i fredags till tre vinnare i kompositionstävlingen Vox Quercus (Ekens ljud). Tävlingen, som arrangerades av stiftelsen och Sibeliusmuseum, efterlyste musik som inspirerats av den närmare 300-åriga ek som står intill Aura å. Eken sägs vara en kvarleva från den botaniska trädgård vetenskapsmannen Pehr Kalm anlade på tomten i mitten på 1700-talet.

Tävlingen var öppen för alla slags musikgenrer, vilket hörs i vinnarbidragen och juryns beskrivningar:

Den tredelade kompositionen Tammentaival av Lauri Rautanen är enligt juryn ett skickligt skrivet och spänstigt verk med naturlig musikalisk progression och en gnutta nyklassicistisk anda. De olika texturerna och övergångarna mellan dessa är skickligt utförda.

Matti Heininens Tammen resonanssi – Pehr Kalmin muistolle beskrivs spegla samma tidlöshet som träden. Verket är komponerat för att spelas endast med pianistens vänstra hand, vilket belyser det mänskliga perspektivets begränsningar. Verkets musikaliska idé tar avstamp i pianots resonanslåda, bokstavligen i träets klang, och skapar samtidigt avstannade stunder och plats för tankar.

Martha av Mervi Kurki är enligt juryn ett sagolikt popkonstverk där den narrativa dramaturgin möter det musikaliska uttrycket. Melodierna i stycket är emotionellt evokativa och sångprestationerna beskrivs som fantastiska. De intagande harmonierna uppmanar lyssnaren att slå sig ner i musikens fantasiskog och låta sig omfamnas av de uråldriga träden.

Freja-priset delas i fortsättningen ut vartannat år till en eller flera åboländska kulturutövare i olika branscher. I år utdelas priset om 12 000 euro som pris i kompositionstävlingen Vox Quercus, vars tre vinnarbidrag valdes av en professionell jury utsedd av Sibeliusmuseum. Juryn bestod av Anne Teikari, Markku Klami och Tanja Tiekso. Prisutdelningen skedde i samband med vernissagen för utställningen Pehr Kalm i Sibeliusmuseum.

Utöver att utse vinnarna gav juryn hedersomnämnanden till Eva-Lott Björklund med verket Lignium Vitae, Oliver Müller med Ritual of Oak (and mistletoe) samt Antero Mentu med First Rays of the Hidden Sun.

I samband med prisutdelningen framfördes Heininens och Kurkis musikstycken.

