Stängd paradgata skapar debatt i Hangö – ”Tar bort själva tjusningen”

Stadsstyrelsen i Hangö beslutade i våras om en rad åtgärder för att lösa trafik- och parkeringsproblemen i Hangö under sommaren. En av dem var att göra Appelgrensvägen enkelriktad. Nu när detta har skett skapar det debatt i sociala medier.

Den tillåtna körriktningen från är från söder till norr, det vill säga från centrum bortåt. Detta gör att trafikanter som kommer in i Hangö möts av förbudsskyltar när alternativet skulle vara att köra in till centrum via Appelgrensvägen som är något av Hangös visitkort utåt eftersom gatan löper längs med Hangös södra strand och kantas av villor, hav och parkområden.

En av dem som reagerat är den tidigare SFP-politikern Torbjörn Ekholm .

– Att stänga paradinfarten tar bort själva tjusningen att komma in till Hangö på sommaren. Jag brukar alltid köra in den vägen om jag har gäster med mig för att visa dem att ”Här är Hangö!”. Det är helt osakligt att stänga vägen.

Ekholm säger att han kan förstå att man gör vägen enkelriktad men att man i så fall borde ha gjort den enkelriktad från andra hållet.

– Nu möts bilisterna som kommer körande längs Appelgrensvägen till korsningen av Korsmansgatan och Täktomvägen av ett stopmärke. Man har lägst status i korsningen, alla andra har förkörsrätt. Man kan bli tvungen att vänta länge på sin tur att köra, speciellt om det kommer mycket trafik från hamnen. Då kan det bildas långa köer på Appelgrensvägen. Med tanke på korsningens smidighet kunde man åtminstone ha besparat bilisterna från stopmärket.

Enligt Ekholm är felparkerandet ett större problem än trafiken i sig.

– I Lojo eller Borgå får man en lapp på rutan om man står felparkerad i tio minuter, det vet jag av erfarenhet. I Hangö får det inga följder fast du står felparkerad i veckotalet så vem skulle bry sig?

Ekholm efterlyste parkeringsövervakning men det ansågs inte motiverat med tanke på att det är fråga om en kort period på åtta veckor och att det är svårt att driva in böterna.

– Det finns indrivningsbolag som gärna skulle ta hand om det. Om staden skulle få ens hälften av pengarna skulle det vara värt det och felparkerandet skulle minska radikalt. Staden kunde ha ett telefonnummer dit man kan meddela om felparkerade bilar så att till exempel parkavdelningen kunde gå och lägga en lapp på rutan. Då skulle man få ordning på den sump av felparkerade bilar på området mellan Östra hamnen och Bellevuestranden som folk nu retar upp sig på.

”Vi vill att ingen skadar sig och att alla tar det lugnt i trafiken”

Just felparkerandet och vad det leder till är vad man vill komma åt, menar Jukka Takala som är teknisk direktör i Hangö.

– Mellan midsommar och skolavslutningen ordnas det många evenemang och fritidsaktiviteter i Hangö, även i veckorna. Det kommer rätt mycket folk och gatuinfrastrukturen är planerad för någonting helt annat. Det är trångt och vi har en stadspark och träd som måste skyddas. Det är en svår ekvation.

Eftersom det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser parkerar man lite var som helst.

– Det resulterar i att bilister, cyklister, elsparkcyklister och fotgängare rör sig i en enda röra. Vi försöker få dem att hålla sig på sina egna leder så att det inte går som i båttävlingen i Hangö 2020 där en person blev påkörd och omkom. Vi vill att ingen skadar sig och att alla tar det lugnt i trafiken, säger Takala.

Enligt Takala har man diskuterat körriktningen på Appelgrensvägen även efter styrelsens beslut.

– Den kunde också vara enkelriktad åt andra hållet. Genom att ha vägen stängs åt det här hållet vill vi styra folk via Korsmansgatan till parkeringsplatser vid kanten av kärnområdet. Tanken är att minska på det onödiga körandet då man letar efter en parkeringsplats.

Han hoppas att folk skulle inse att det bekvämaste är att parkera på till exempel gamla idrottsplanen där det finns plats för 250 bilar och sedan promenera till evenemangen.

– Det är en inlärningsprocess och i höst får vi se vad som fungerar och vad vi måste förbättra.

