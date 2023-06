Sommaren i staden bjuder in till en titt på det närliggande – ta del av dina egna hemknutars upplevelser här och nu

ANNONS

Då man tillbringar sommaren i staden, behöver man inte åka någonstans. Många upplevelser står att finna precis i hemknutarna: under juni månad kan du ta sikte mot det gamla Åbo, Vinparken/Viinipuisto-festivalen, sommarfestivalerna samt Åbo-frågesporten. Allt detta lockar om du vill uppleva en sommar i staden i alla dess olika former.

Hänge dig åt smakernas överraskningar i ett avslappnat vinevenemang

Urbana upplevelser är det som formar en stadssommar, varav en utmärker sig mer än andra; nämligen stadsfestivalerna. Vinparken/Viinipuisto är en avslappnad och lättillgänglig stadsfestival, med gratis inträde där de mångfaldiga vinerna står i centrum.

Vinparken/Viinipuisto-festivalen äger rum 16-17 juni på parkområdet vid uteserveringen vid domkyrkan. På lördagen under evenemanget uppträder Kauko Röyhkä samt improvisationsgruppen Läsnäolopakko.

Både amatörer inom vin, mer insatta vinkonnässörer samt de som sporadiskt tar en klunk eller två kan hitta intressanta smakupplevelser på festivalen. I urvalet hittas bl.a. högklassiga viner från Centraleuropa, mångsidiga roséviner samt ett stort utbud av skumviner.

Vinfesten, som ordnas för tredje gången i år, specialitet för i år är Speed Tasting- provsmakningstillfällena. Specialisterna från The Tasting Room – vinbaren håller s.k. speedtastingtillfällen under 30 minuter. Det går bra att delta spontant utan reservation vid tillfällena med en mindre grupp.

Jouni Kuru

Känner du redan av gamla stadens/gamla Åbos karaktäristiska stämning?

Vackra gamla byggnader, små gatstumpar och tilldragande torgområden gör gamla staden/Åbo till ett bra utfärdsmål under en sommardag. Området som omfattar det historiska centrumet blommar upp under sommaren och trakten har nu fått sin egen högtid; gamla stadens/Åbos fest firas i år för första gången vid Åbo domkyrkas födelsedag den 17 juni. Under festdagen kan man finna diverse kulturevenemang, saker att smaka på samt uppleva runt om i gamla staden, då man tar en titt runt hörnet.

På uteserveringen vid domkyrkan kan man t.ex. delta i en ateljé med performativa porträtt som bemästras av fotografen Vesa Aaltonen. Annat program, som diktuppläsning, försäljning samt teater kan man stöta på i domkyrkan, vid Sibelius museet, på gamla Stortorget, Brinkkalas innergård samt vid Konstens hus.

Det för gamla staden/Åbo karaktäristiska området har förutom Åbo stad väckt liv i såväl kommersiella aktörer, universiteteten, församlingarna som en drös olika föreningar och områdets invånare.

Jouni Kuru

I kärnan av staden låter sommarkonserterna och det bjuds också upp till midsommardans

Under sommaren kan man ta ut allt, då man kan släppa loss och njuta av stunden också på vardagarna.

I kärnan av staden finns ett digert utbud av livemusik för dess älskare, då sommarkonserterna tar över uteserveringen vid domkyrkan på vardagarna. Varje tisdag uppträder popartister på området och på onsdagarna aktuella jazzartister. På tisdagarna innan spelningarna kan du också delta i Vinhos tisdagsprovsmakningar kl.18. Under måndagskvällarna är det däremot möjligt att mäta sin kunskap om Åbo med sina kompisar samt övriga i frågesport om Åbo.

Stadsmidsommaren bjuder in till att stanna i Åbo också under sommarens festhögtid och till att njuta av en urban midsommarstämning tillsammans med andra stadsbor. På uteserveringen vid domkyrkan uppträder på midsommarfredagen Lauri & Pehmeät Vävyt kl.18 och kl.20. På midsommarlördagen får DJ Ollimaine Jäbä alla på danshumör till takten av skickligt utvalda och nyarrangerade finska schlagerklassiker med start kl.16.

Evenemang vid uteserveringen vid domkyrkan i juni

Vinparken/Viinipuisto-festivalen 16-17.6.2023

Fredag 16.6 och lördag 17.6 kl. 14-23

Tillfällen med snabbprovsmakning varje heltimme utan reservation

Det gamla Åbos fest 17.6

Kl. 12-17 Ateljé med performativa porträtt som bemästras av fotografen Vesa Aaltonen.

Kl. 14-15 Improvisationsgruppen Läsnäolopakko

Kl. 17 Kauko Röyhkä

Kl. 18-22 DJ Janne Salminen

Stadsmidsommar 23-24.6

Fre 23.6 kl. 18 & 20 Lauri & Pehmeät Vävyt

Lö 24.6 kl. 16-22 DJ Ollimaine Jäbä

Sommarens program varje vecka

Turku 10/10 – frågesporten varje måndag kl. 19

Vinhos tisdagsprovsmakningar kl. 18

Livekonserter varje tisdag kl. 19 (förutom 20.6)

Flame Jazz Summer Live varje onsdag kl. 18

Parkdisco med DJ varje torsdag med start kl. 17

Dela artikeln