Sökandet efter mannen som försvann i Salo fortsätter – polisen vill få kontakt med männen som lämnade nattklubben tillsammans med den försvunne

Polisen i Sydvästra Finland efterlyser ännu tips och information från allmänheten om mannen som försvann i Salo den 13 oktober.

Polisen har ännu inte fått tag på de män som avlägsnade sig från nattklubben samma tid som den försvunna mannen.

Den 45-åriga mannen lämnade nattklubben Down Under Bar runt klockan 22.30 på fredagskvällen, i sällskap med en grupp på fem till sju män.

Enligt polisens uppgifter talade gruppen möjligen ryska eller estniska sinsemellan. Männen var i åldern 30-40 och hade alla endera kort, snaggat hår eller var skalliga. Männen bar mörka kläder. En av dem var mycket storbyggd och hade en mörk arbetsrock på sig.

Polisen ber gruppen att ta kontakt. All information om eller observationer av gruppen eller den försvunna personen ska anmälas till Polisinrättningen i Sydvästra Finland. Tips kan skickas per mejl till adressen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller via WhatsApp eller SMS till nummern 050 411 7655.

Polisen misstänker inte brott i samband med försvinnandet.

Efterspaningar har gjorts i området där mannen försvann

Polisen har under de senaste veckorna aktivt sökt efter den försvunna mannen.

De senaste dagarna har man gjort efterspaningar tillsammans med frivilliga räddningstjänsten Vapepa i området där mannen försvann.

I efterspaningarna har man bland annat kontrollerat uthus och gårdsområden i närområdet.

Polisen har fått tips om mannens förehavanden i nattklubben, men efter att han lämnande den har inga bekräftade observationer gjorts.

Polisen har publicerat en ny bild på den försvunna 45-åringen (se ovan). Mannen är runt 170 centimeter lång och väger kring 50 kilogram.

Han är smal och har smalt ansikte. Därtill har han ljusbrunt hår och blåa ögon.

Han har flera tatueringar, varav de mest kännspaka är bokstäverna J och R på vänstra handens mittfinger, samt tatueringen av siffrorna 1978 på högra handens handrygg.

Enligt polisens uppgifter hade mannen på sig en svart läderjacka, svart munkjacka, blåa jeans och spetsiga, ljusbruna skor då han försvann.

Polisen Så här var mannen klädd då han försvann på fredagskvällen den 13 oktober.

Dela artikeln