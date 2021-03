Smittskyddsläkare Peltoniemi om det försämrade coronaläget i Åbo: ”Alla platser där människor samlas utgör en risk”

Totalt 381 coronavirussmittor registrerades i Åbo under vecka 10 (8–14 mars). Liksom i huvudstadsregionen har incidensen stigit under de senaste veckorna, och är enligt uppgifterna från igår 350 nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen. Cirka 1 500 Åbobor är i karantän.…