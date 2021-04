Under förra veckan (den 5–11 april) uppdagades totalt 151 smittfall i Åbo. 75 procent av fallen kan spåras. Incidensen är nu 195 nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen. Det här betyder att antalet smittfall är på klar nedgång. Ansvariga smittskyddsläkaren Jutta…