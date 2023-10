Kunskapskabarén är vetenskapsteater där klokskap från Åbo Akademi möter dårskap representerad av improvisatörer från Åbo Svenska Teater under åtta unika krogshower under temat Konsten att vara människa. Här reflekterar några ÅST-anställda över vad de lärt sig och vad de känt under den senaste föreställningen.

Smaken är som baken, det har konstaterats sedan länge tillbaka. Professor Fredrik Nilsson börjar den första föreläsningsbiten med att berätta om smak i allmänhet, hur den formas, hur den är bunden till tid, identitet och kulturell kontext.

Här blev den sydsvenska rätten bänkavälling alltså alla veckans matrester samlade i en ho som sedan kunde ätas varm eller kall i ett senare skede ett exempel på hur något är bundet till sin kontext, till vad man är van att äta som känns främmande och kanske lite äckligt för folk utanför. Och vad gör egentligen något läckert eller äckligt?

Också människor kan kallas läckra, eller väldigt söta. Vill man kyssa någon så vill man veta hur den personen smakar. Det hade jag nog aldrig tänkt på, hur mycket av vårt språk kring det vi tycker om har att göra med att äta, med hur något eller någon skulle smaka.

Vi fick också lära oss begreppet symbolisk kannibalism. Nilsson tog upp fans till den svenska sångaren Lill-Babs och hur någon i ett beundrarbrev tyckte att man borde göra godis av Lill-Babs som alla kunde äta för att bli lika snälla och empatiska som hon. Vi tänker att vi kan ta upp egenskaper av något genom att äta det.

Så frasen “vi är det vi äter” stämmer på både ett konkret och ett symboliskt plan. Att kunna säga att man tycker om något tillsammans är väldigt viktigt för oss människor. Till slut fick vi ett gott råd att bära med oss från föreställningen: att ta emot dem med annan smak med hela hjärtat!

Våra härliga improvisatörer visste lika lite som publiken om det som skulle ske under föreställningen. Det som berättades under föreläsningsbitarna var nytt för oss alla.

En improviserad scen handlade om en matkö på en högskola och där kom både bänkavällingen och några fårtestiklar in, det hade vi nyss hört Nilsson berätta om.

Klokskapen och dårskapen i Kunskapskabaréns format speglar varann på bästa möjliga sätt. Jag vet inte om jag skrattade mera under kunskapen eller kabarén, men man går hem efter föreställningen med nya saker att fundera över och lite ont i magmusklerna av skrattandet.

Kunskapskabarén I konceptet ingår att vetenskap och improvisation fusioneras.

Åtta unika krogshower under temat Konsten att vara människa.

Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid ÅA föreläste i ca 5 minuters sjok om temat Läckert! – en föreställning om tycke och smak(löshet).

ÅST:s improvisatörer Daniela Franzell, Samuel Karlsson och Jerry Wahlforss tog sig an temat på sitt sätt.

På scenen också musikern Kari Mäkiranta och konferenciern Magnus Nylander. Premiär 11.10 Åbo, Kåren. Del 2 av 8.

