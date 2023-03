Släckningsövning på Lemlaxön på fredag – rökbildning och utryckningsfordon i trakten

Fredagen den 24 mars mellan klockan 9 och klockan 17 kommer räddningsverket att öva på alternativa släckningsmetoder då man under kontrollerade former bränner ner en rivningsklar stockstuga på Skogsåkervägen 3 på Lemlaxön. Under övningen testar man bland annat dimspik och olika skumsläckningsmetoder.

På grund av övningen kommer rökbildning och utryckningsfordon att kunna observeras i området. Övningen orsakar inte fara för områdets invånare. Nödcentralen kommer skilt att informeras om övningen.

I övningen deltar enheter från Pargas och Jahns brandstation i Åbo.

