Skostöld på ”Uncan” i Ekenäs – är dyra modeplagg lockande för tjuvar? Så här svarar försäkringsbolagen

På ungdomsgården i Ekenäs har två högstadiekillar blivit av med sina Nike-skor inom loppet av en vecka. Det senaste fallet var på fredagen och saken har polisanmälts. Det handlar om relativt värdefulla skor.

– Det är tydligen skor som väcker ett habegär just nu. Min son hann ha sina skor bara i några veckor, säger Joakim Ingman , far till en av de drabbade pojkarna.

Någon ersättning är inte att vänta för Ingmans del, eftersom självrisken på hemförsäkringen överstiger skornas värde (cirka 130 euro).

Knappast misstag

– Vi är definitivt medvetna om det som skett. Vi har haft enstaka fall tidigare men nu har det hänt två gånger inom en vecka, säger ungdomsledaren Benjamin Ahlfors på ungdomsgården i Ekenäs.

På ”Uncan” finns en tambur där man lämnar sina skor.

– Man har kunnat lita på att de hålls där. Men tydligen kan man inte det, säger Ahlfors.

Det har hänt att skor ha varit försvunna också förut men då har man hittat dem i närheten av ungdomsgården eller så har någon tagit fel.

– Men nu var det ena paret storlek 47 och det andra 41 så jag tror inte det är fråga om ett misstag den här gången. I en så här liten stad kan den som har tagit skorna knappast använda dem själv utan att de känns igen. Så antagligen säljer man dem eller byter dem mot någonting, säger Ahlfors.

Kristoffer Nöjd Benjamin Ahlfors på ungdomsgårdens trappa i Ekenäs.

Ahlfors är själv bosatt i huvudstadsregionen där det förekommit att unga har blivit bestulna på märkesplagg på gatan. Men han har inte tidigare uppfattat att stölder av märkesgrejer skulle vara ett utbrett fenomen i Raseborg.

– Men dessa situationer gör att man reagerar. Man hoppas att det bara är fråga om en slump. Ungdomarna ska känna sig trygga och trivas på ungdomsgården.

Ryktet om stölderna spred sig snabbt.

– En del ungdomar gick med sina skor i handen efter händelserna. Några låste in sina skor på vårt kontor. Men så ska det inte vara.

Vad kan ni som ungdomsledare göra åt saken?

– Vi måste hålla ett extra öga på vem som kommer in. Och det gör vi. Men det är svårt att ha tamburen under konstant övervakning. Kanske måste vi fundera på något ställe där man kan låsa in sina grejer. Vi kan fortsätta diskutera med ungdomarna, föra fram vår oro och påminna dem om att det inte är okej att ta andras saker. Det kunde också skolan och föräldrarna göra, säger Ahlfors.

Inte plats för skåp

En läsare har tipsat ÅU om att det skulle förekomma rockstölder vid S:t Olofsskolan i Åbo. Rektor Christer Karlsson är medveten om en jacka som försvunnit under hösten.

– Några större stölder har inte förekommit. Det är inget utbrett fenomen hos oss fast jag vet att det förekommer på annat håll, säger han.

I ”Sossen” finns inte möjlighet att låsa in sina ytterplagg.

– Det skulle behövas 500 skåp och det finns det inte plats för i den här byggnaden så kläderna hänger på vanliga knaggar i korridorerna.

Man får inte ta in sina ytterplagg i klassrummet på grund av bland annat brandmyndigheternas krav och allergier.

Vanligare att ta fel

Karlsson säger att det inte är helt lätt för utomstående att ta sig in i skolan eftersom ytterdörrarna är stängda under alla tider och man måste ha en kod för att komma in.

– Jag gissar att vi nog skulle få besök om dörrarna var öppna. Vi ligger ändå mitt i centrum.

Ett större problem än stölder, menar Karlsson, är att eleverna tar fel plagg med sig hem. Det sker så gott som dagligen.

– Det har hänt att vi har haft 20 jackor kvar i skolan vid dagens slut.

Karlsson säger att man har bett eleverna att sätta namn i sina jackor eftersom kläderna är utspridda på fem våningar och det är lätt att ta fel.

– Alla har mörka märkeskläder. Det är en modefluga, konstaterar Karlsson.

”Enstaka fall”

Inte heller på försäkringsbolagen verkar stölder av märkeskläder speciellt utbrett tillsvidare. Förra veckan fick ersättningsavdelningen på Lokaltapiola ett meddelande om att en elevs ”mer värdefulla” rock hade stulits i skolan.

– Men annars verkar det, åtminstone just nu, inte vara något speciellt fenomen, säger marknadsförings- och kommunikationsexpert Lotta Kannisto på försäkringsbolaget.

– I vår skadehandläggning har man bara observerat enskilda fall. Tyvärr har jag inga exakta siffror, säger Henri Lassander , kommunikationschef på Fennia.

– Tillsvidare syns inte detta som fenomen hos oss, meddelar OP Pohjolas kommunikationsavdelning.

Dela artikeln