SFP för en ansvarsfull ekonomisk politik

Samlingspartiets kretsstyrelseordförande Ville Valkonen kommer med ett märkligt angrepp mot Svenska folkpartiet i ÅU 7.6. Valkonen har helt rätt i att statens skuldbörda vuxit under den här regeringsperioden, men samtidigt torde det inte ha gått någon förbi att den här regeringen varit tvungen att leda Finland igenom en historisk pandemi och efter det behövt hantera ett krig i vår närmiljö.

Populistiska angrepp är naturligtvis lätta att göra från ett oppositionsparti, men i ärlighetens namn är vi nog vana med ett mer konstruktivt grepp från Samlingspartiet – det Samlingsparti som vi fortsättningsvis gärna samarbetar med. Man kan ju också undra på vilket sätt Valkonen tänkt bygga upp nästa regering ifall man utesluter alla partier som suttit i den nuvarande?

Valkonen påstår att regeringen för en ansvarslös ekonomisk politik. Svenska folkpartiet har under de senaste tio åren medverkat i regeringen under två riksdagsperioder. Under den ena skärptes inkomstskatterna, kapitalbeskattningen och arvsskatten – inget av det här gjordes under den andra.

Tvärtemot vad man kunde tro på basis av intervjun med Valkonen var det den av Samlingspartiet ledda regeringen 2011–2015 som var skattehöjarregeringen. Den nuvarande regeringen har inte höjt skatterna, tvärtom har skattegraden faktiskt sjunkit.

Trots utspelen i ÅU ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med Samlingspartiet, ett parti med vilket vi delar många målsättningar.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, Svenska folkpartiet i Finland

Dela artikeln