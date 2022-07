Svensk segelbåt drev i land vid Föglö efter att ankaret släppt – patrull ryckte ut och hjälpte

En segelbåts ankare släppte utanför Föglö, Åland, någon gång under morgonnatten på torsdagen. Därefter flöt båten i land. De två personer som befann sig ombord vaknade av att den stötte i land under torsdagsmorgonen. Västra Finlands sjöbevakning meddelar att larmet kom via Sjöräddningscentralen i Sverige.…