På måndag får stadsstyrelsen i Pargas ta ställning till jordlegoavtalet mellan staden och Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter (Kustfast). Kustfast ska bygga en skolbyggnad på sammanlagt cirka 3 000 kvadratmeter våningsyta för Axxells behov på den norra delen av skolcentrets område.

Området i rött på cirka 6 000 kvadratmeter är det som Kustfast ska arrendera av staden.

I avtalet slås det bland annat fast att staden är skyldig att riva och föra bort de anordningar (i praktiken gymnastiksalen, auditoriet och delar av Sarlinska skolan), jämna ut och snygga upp området. Gymnastiksalen rivs i år, målsättningen är att hela Sarlinska skolan ska rivas under 2023.

30-årigt avtal på förslag

Enligt avtalsutkastet föreslås årsarrendet för skoltomten och parkeringsområdet vara 12 000 euro per år från och med den 1 maj 2021. Avtalet går på 30 år. Arrendet är sänkt under byggtiden fram till år 2023 i och med att Kustfast inte kan använda hela tomten under den tiden.

Om kommunalvalet arrangeras planenligt den 18 april kan det mycket väl bli bland de sista uppgifterna för salen. Skjuts valet upp få man tänka om med vallokal för Pargas del.

