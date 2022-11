Schlagerstjärnan Charles Plogman om Åboaktuella rockprojektet: En del undrar om det faktiskt är jag!

– Det händer väl att folk i progekretsarna undrar: ”Är det faktiskt han? Ska inte han stå i mitten och sjunga schlager!?”.

Det säger korsholmaren Charles Plogman, känd både för den finska och den finlandssvenska publiken för sin långa karriär som soloartist och som ledare för dansbandet Charlies. En snabb titt i historiken visar att han haft ett 15-tal skivor på finska albumlistan.

Den 28 januari står Plogman på Slottsteaterns scen i Åbo. Men inte för att sjunga hitlåtar som ”Jalat alta”. Nej, han kommer hit med sitt österbottniska tributband Rock Theatre som spelar musik av det brittiska progressiva rockbandet Genesis.

Ingen protest

Eftersom jag lyssnat på min beskärda del av Genesis sedan elva–tolvårsåldern är det bara att slå en signal till Plogman för att ställa några nördfrågor.

Ni spelar Genesislåtar från perioden 1970–77. Är det för att gitarristen Steve Hackett var med då, och musiken passar er sättning, eller är det i protest mot att Genesis började få stora pophits 1978?

– Haha, nä, det är inte en protest. Vi har nog spelat en del från And Then There Were Three-skivan (från 1978) också, och har funderat på att spela ännu senare material. Men än så länge fokuserar vi på en här perioden.

Det betyder alltså musik från Genesis andra skiva Trespass fram till liveplattan Seconds Out, en period under vilken sångaren Peter Gabriel och gitarristen Hackett mestadels var med i bandet innan trion Mike Rutherford, Tony Banks och Phil Collins på 80-talet erövrade världens poplistor.

Gillar 12-strängat

För den unge Charles Plogman var det plattorna mot slutet av 70-talet och tidigt 80-tal som blev inkörsporten till Genesis, och som fick honom att leta sig tillbaka till bandets tidiga 1970-tal.

Jag har lyssnat en del på Yes också, men Genesis har varit mitt progressiva favoritband. Det är något med värmen i musiken och speciellt i 70-talssoundet. Vad fick igång dig?

– För mig var det också värmen, harmonierna, melodierna och stämningen. Även om de är ett progressivt rockband är Genesis ganska lättlyssnade. Yes, som jag också lyssnat på, är väl snäppet mer svårlyssnade. Sedan finns det progressiv rock som är mer tunglyssnad, som Van der Graaf Generator, säger Plogman och konstaterar att de inte riktigt är hans kopp te.

Plogman föll även för Genesis bruk av 12-strängade gitarrer. I Rock Theatre njuter han av att inte vara i fokus, utan att stå vid sidan om och plocka fram framförallt Steve Hacketts slingor på gitarren och sjunga stämmor.

– Trots att man lyssnat på Genesis i flera år hittar man nya saker i musiken. I bandet kan vi nörda ner oss och hela tiden hitta saker att diskutera, säger Plogman.

Tributprojektet fick sin start för flera år sedan, då Plogman började skaffa tidstrogna instrument som dubbelhalsade gitarrer och baspedaler. Det ledde till ett test med musikerkompisar hur bra man lyckades återskapa Genesis musik.

Klippet: Rock Theatre spelar låten ”The Musical Box” från 1971:

50-årsfirande

För ungefär fyra år sedan landade projektet i sin nuvarande sammansättning, med Bo-Anders Sandström på sång och akustisk gitarr, sonen Anton Plogman på keyboards och stämsång, Janne Hyöty på bas och 12-strängad gitarr och Jere Lahti på trummor och stämsång.

Pandemin rörde om i konsertkalendern, men bandet har hunnit spelat en hel del konserter runtom i landet, bland annat i Pargas både 2018 och i våras. Man har också spelat i Sverige.

I december ska Rock Theatre gå in i Janne Hyötys studio för att spela in fyra Genesislåtar, delvis tänkta som visitkort.

– Nästa år fyller Selling England by the Pound-plattan dessutom 50 år, vilket vi planerar att uppmärksamma. Nyligen framförde vi hela Foxtrot-skivan, som fyllde 50 i år, live från början till slut, berättar Plogman.

I Åbo i januari fokuserar Rock Theatre inte på någon enskild platta, men Plogman säger att man siktar på att spela låtar som ”Firth of Fifth” och ”The Cinema Show” från den jubilerande Pound-plattan.

– Den är ju en hörnsten i Genesis katalog, och vi brukar spela material från den annars också.

Konserten 28.1 i Åbo hör till de som tidigare sköts upp på grund av pandemin. Dagen innan, 27.1, spelar man i Borgå.

