Sandstorm från Sahara kan nå Finland på fredag – ställer till stora problem i Europa

En sandstorm från Sahara har dragit in över Europa. Nu är det möjligt att den också kommer till Finland. Meteorologiska institutets forskare Outi Meinander skrev under torsdagen att det är möjligt att sandstormen når Finland under fredagsmorgonen. https://twitter.com/OMeinander/status/1504167532370010124 I Spanien har sandstormen färgat himlen rödbrun…