Kunskapskabarén är vetenskapsteater där klokskap från Åbo Akademi möter dårskap representerad av improvisatörer från Åbo Svenska Teater under åtta unika krogshower under temat Konsten att vara människa. Här reflekterar några ÅST-anställda över vad de lärt sig och vad de känt under den senaste föreställningen.

Kunskapskabarén firade Halloween i ett regnigt Hangö med det mycket passande temat “Rysligt! – en skräckfylld föreställning om (o)vanor”.

Den här gången var det Blanka Henriksson som lärde oss att ovanor är vanor som möts av motstånd av något slag.

Något som vi i Finland är vana med, och till och med riktigt bra på, är att köa. Vi vet hur man köar i en prydlig kö och väntar på sin tur. Och när vi åker utomlands blir vi irriterade på andras dåliga ovanor – här kan de ju inte alls köa!

Men det upplever vi bara för att de har andra vanor än vi. Nordens främsta improvisatörer (som de tituleras av Kunskapskabaréns konferencier Nylander) tog sig an köandet genom att porträttera väntan på Bengt på Jurmo samt FM i köande där lag från Karis, Hangö och Riihimäki köade för ett ämbar.

Det enda som improvisatörerna har att tillgå förutom sina kroppar och röster för att improvisera sig genom kvällen är några peruker, lösskägg och olika slags hattar och mössor.

Just huvudbonader är något som väcker mycket känslor om vanor och ovanor.

En gång i tiden var det en vana, till och med rekommenderat, att bära hatt i Finland. Det följdes av olika regler om när hatten bör avlägsnas och vem som inte behövde avlägsna sin hatt. Att inte följa dessa regler var en dålig vana.

Nuförtiden ses det som en ovana att unga bär mössa inomhus eller inte tar av sig kepsen.

Men om mössan inte är på utomhus under årets kallaste månader, ja då blir det också tillsägelse.

Aldrig tycks det bli rätt. Vanor och ovanor förändras hela tiden och ser olika ut för olika människor och i olika kulturer – vi kan än en gång konstatera; en persons vana är någon annans ovana.

Henriksson tog oss också genom gaffelns historia och hur att äta med händerna gick från att vara en vana till en ovana i vår kultur.

På något sätt hamnade vi sedan i en Bollywoodscen i ett kök med en låt om en butik som säljer gaffel och spik. Ovanligt, påstår vissa, men en vana för oss på ÅST.

Kunskapskabarén I konceptet ingår att vetenskap och improvisation fusioneras.

Blanka Henriksson docent i folkloristik vid ÅA föreläste i ca 5 minuters sjok om temat Rysligt! – en skräckfylld föreställning om (o)vanor.

ÅST:s improvisatörer Daniela Franzell, Samuel Karlsson och Jerry Wahlforss tog sig an temat på sitt sätt.

På scenen också musikern Kari Mäkiranta och konferenciern Magnus Nylander. Del 6 av 8 31.10 på Pub Grönan, Hangö. ”Rysligt! – en skräckfylld föreställning om (o)vanor”

